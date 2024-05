primer ministro de eslovaquia, sin riesgo vital tras intento de asesinato, según ministro

(.)

Por Radovan Stoklasa

BANSKA BYSTRICA, Eslovaquia, 15 mayo (Reuters) - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ya no se encuentra en riesgo vital tras ser tiroteado en un intento de asesinato "por motivos políticos" cuando salía el miércoles de una reunión gubernamental, informó el ministro del Interior.

El atacante disparó cinco veces contra Fico, de 59 años, dejando inicialmente al primer ministro en estado crítico y siendo sometido a una cirugía el miércoles por la noche, dijo el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, en una rueda de prensa.

"Estaba muy conmocionado... Afortunadamente, por lo que sé, la operación ha ido bien, y supongo que al final sobrevivirá. En estos momentos no corre peligro su vida", declaró el viceprimer ministro y ministro de Medio Ambiente eslovaco, Tomas Taraba, al programa Newshour de la BBC.

Taraba dijo que una bala atravesó el estómago de Fico y una segunda alcanzó una articulación.

En canal de noticias Aktuality.sk cita una fuente anónima que afirma que Fico ha salido del quirófano y se encuentra estable.

El ministro de Defensa, Robert Kalinak, declaró horas antes en una rueda de prensa que Fico había sufrido "politraumatismos graves" tras recibir varios impactos de bala.

El ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, había declarado anteriormente que Fico se encontraba en estado grave mientras permanecía en el quirófano.

"Este (intento de) asesinato tuvo una motivación política y la decisión del autor se gestó poco después de las elecciones presidenciales", declaró Sutaj Estok, en referencia a los comicios de abril ganados por un aliado de Fico, Peter Pellegrini.

El tiroteo en la ciudad de Handlova, en el centro de Eslovaquia, que según los medios de comunicación eslovacos fue perpetrado por un hombre de 71 años, conmocionó a la pequeña nación centroeuropea y suscitó la condena internacional.

Eslovaquia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, tiene pocos antecedentes de violencia política. El presidente ruso, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Joe Biden, expresaron su conmoción y condena por el episodio.

El país, de 5,4 millones de habitantes, ha sido escenario de un polarizado debate político en los últimos años, incluidas las reñidas elecciones presidenciales del mes pasado, que contribuyeron a afianzar a Fico en el poder.

Desde que regresó como Primer Ministro el pasado octubre, Fico ha cambiado rápidamente de política. Los críticos de la oposición lo califican de toma de poder.

Su Gobierno ha reducido el apoyo a Ucrania al tiempo que ha abierto el diálogo con Rusia, ha intentado debilitar las penas por corrupción y desmantelado una fiscalía especial, y está renovando la radiotelevisión pública RTVS a pesar de los llamados para proteger la libertad de los medios de comunicación.

Fico lleva mucho tiempo criticando a los principales medios de comunicación eslovacos y se niega a hablar con algunos de ellos. Miembros de su partido han arremetido contra los medios de comunicación y la oposición en los últimos meses.

"Pido a todos que dejen de amontonar ataques, expresiones de odio, en las redes sociales, en los medios de comunicación, que se dirigen contra ese u otro campo político, independientemente de si se trata de la coalición (gubernamental) o de la oposición", declaró Sutaj Estok.

Tras el ataque, Fico fue trasladado al hospital de Handlova, donde presidía una reunión del Gobierno. A continuación, fue trasladado en helicóptero a la capital regional, Banska Bystrica, para recibir tratamiento urgente, ya que su estado era demasiado grave para ser trasladado a Bratislava.

Un testigo de Reuters oyó disparos cuando Fico salía de un edificio para dar la mano a una multitud que le esperaba para saludarle. A continuación, la policía tiró a un hombre al suelo.

Los medios de comunicación eslovacos informaron que el autor de los disparos era un antiguo guardia de seguridad de un centro comercial, autor de tres poemarios y miembro de la Sociedad Eslovaca de Escritores. El medio de comunicación Aktuality.sk citó a su hijo diciendo que su padre era titular legal de una licencia de armas.

"No tengo ni la más remota idea de lo que mi padre pretendía, de lo que planeó, de lo que ocurrió", declaró el hijo.

La emisora TA3 informó que el primer ministro izquierdista había sido alcanzado en el abdomen en el ataque.

"No creo que me despierte de esto", dijo Lubica Valkova, de 66 años, a los periodistas en el lugar de los hechos. "Este tipo de cosas no pueden ocurrir en Eslovaquia".

(Reporte de Radovan Stoklasa, Jason Hovet y Jan Lopatka; escrito por Michael Kahn; edición de Hugh Lawson y Timothy Heritage; editado en español por Benjamín Mejías Valencia, Javier López de Lérida y Héctor Espinoza)

