Primer ministro indio Modi jurará su cargo para un tercer mandato con sus aliados

El primer ministro indio, Narendra Modi, jurará el domingo su cargo para un tercer mandato, tras unos resultados electorales que le hacen depender de una alianza de quince socios de coalición para gobernar el país más poblado del mundo.

Durante la ceremonia, que se celebrará el domingo por la tarde en el palacio presidencial en Nueva Delhi, una treintena de ministros también prestarán juramento sobre la Constitución, aunque Modi todavía no anunció la composición de su nuevo ejecutivo.

El anterior gobierno del primer ministro, de 73 años y figura del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), estaba formado por 81 ministros.

El BJP consiguió 240 legisladores, a 32 escaños de la mayoría absoluta y muy por debajo de los 303 que había obtenido en las elecciones legislativas de 2019.

Contra todo pronóstico, el Congreso, principal partido de la oposición, obtuvo 99 escaños, casi el doble que en 219 (52 escaños).

Los resultados obligaron a Modi, en el poder desde 2014, a negociar con sus socios de la Alianza Democrática Nacional (NDA), una agrupación de 15 formaciones políticas, para formar una mayoría de gobierno.

- Concesiones importantes -

En total, la NDA dispone de 293 de los 543 escaños en el Parlamento, pero varios miembros de la coalición han exigido grandes concesiones, incluidas importantes carteras ministeriales, a cambio de su apoyo.

No obstante, las carteras más importantes, entre ellas los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Finanzas y Defensa", deberían permanecer en manos de miembros del BJP, según el diario The Times of India.

"Estamos en plena preparación de la formación de gobierno", escribió Modi en una artículo publicado el domingo en su página web.

Con esta dependencia de los aliados, el dirigente indio encarará este tercer mandato con más complicaciones, advierten los analistas.

"La coalición obligará ahora al BJP a comprometerse a realizar más consultas", declaró Sajjan Kumar, director del grupo de investigación política PRACCIS, con sede en Nueva Delhi.

- Investidura de la oposición -

Miles de soldados fueron desplegados en la capital Nueva Delhi en vistas a la ceremonia de investidura.

Está previsto que la primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, y el presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, así como los dirigentes de Bután, Nepal y Maldivas, asistan a la ceremonia y al banquete de Estado posterior.

China y Pakistán, vecinos y rivales de India, faltarán a la cita y no enviarán a ningún alto cargo.

Modi depositó flores el domingo en el monumento al padre de la nación, Mahatma Gandhi, antes de visitar el monumento nacional de la guerra.

Su rival político, el dirigente del Congreso Rahul Gandhi, fue designado el sábado de manera unánime por la cúpula de su partido como líder oficial de la oposición india.

Si se oficializa su nombramiento, como está previsto, debería tomar posesión de su nuevo cargo a principios de la próxima semana.

Las normas del Parlamento indio exigen que el líder de la oposición proceda de un partido que tenga más del 10% de los escaños de la cámara baja.

El puesto había quedado vacante desde 2014, ya que el partido del Congreso, formación de la dinastía política Nehru-Gandhi que dominó durante mucho tiempo la vida política del país, no logró alcanzar este porcentaje debido a dos derrotas electorales ante el partido de Modi.

