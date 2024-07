Primer ministro ucraniano dice que sanciones a lukoil no amenazan seguridad energética de eslovaquia

KIEV, 31 jul (Reuters) - Las sanciones impuestas por Kiev que prohíben el tránsito de petróleo del productor ruso Lukoil no suponen una amenaza para la seguridad energética de Eslovaquia, declaró el miércoles el primer ministro ucraniano.

El levantamiento de las sanciones no es objeto de discusión y Kiev cuenta con la "plena comprensión" de la Unión Europea al respecto, afirmó Denys Shmyhal en una declaración en el servicio de mensajería Telegram.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, dijo el lunes que su país interrumpirá el suministro de diésel a Ucrania a menos que Kiev restablezca el flujo de petróleo de la rusa Lukoil a través de su territorio. Eslovaquia y Hungría suministran conjuntamente alrededor del 10% del diésel ucraniano.

"Eslovaquia es nuestro socio fiable, del que no esperamos chantajes ni amenazas", declaró Shmyhal. "Las sanciones (...) no suponen una amenaza para la seguridad energética de Eslovaquia y de Europa en su conjunto, por lo que su levantamiento no es objeto de discusión".

Ucrania impuso a fines de junio sanciones contra Lukoil, una de las mayores petroleras rusas, prohibiéndole cualquier actividad en territorio ucraniano e impidiendo el paso de su petróleo a refinerías eslovacas y húngaras.

Las sanciones contra Lukoil empezaron a surtir efecto a finales de junio, pero Hungría y Eslovaquia no informaron de problemas de suministro hasta mediados de julio.

El oleoducto Druzhba, o "de la amistad", que une Rusia con Europa del Este ha seguido funcionando durante más de dos años de guerra, incluso después de que la UE se desprendió de la mayoría de las demás fuentes de suministro energético ruso.

El ramal sur del oleoducto llega a través de Ucrania a la República Checa, Eslovaquia y Hungría y ha sido durante años la principal fuente de abastecimiento de sus refinerías. Rosneft , Lukoil y Tatneft han sido los principales exportadores rusos a través de la ruta. (Reporte de Yuliia Dysa y Pavel Polityuk; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters