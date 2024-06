Príncipe enrique es acusado de "ofuscarse" en demanda contra periódicos de murdoch

Por Michael Holden

LONDRES, 27 jun (Reuters) - Un abogado del brazo británico de periódicos de Rupert Murdoch dijo el jueves que ha tenido que obligar al príncipe Enrique a revelar correos electrónicos y buscar material que podría ser relevante en su demanda contra el grupo mediático.

Enrique, de 39 años, hijo menor del rey Carlos, y más de otras 40 personas han demandado a News Group Newspapers (NGN) por acusaciones de actividades ilegales por parte de periodistas e investigadores privados, para el Sun y el ahora desaparecido News of the World desde mediados de la década de 1990 hasta mediados de la década de 2010.

Está previsto que en enero del año que viene comience en el Tribunal Superior de Londres un juicio centrado en algunas de esas demandas, posiblemente incluida la de Enrique.

NGN, que impugna las demandas, ha pagado cientos de millones de libras a las víctimas del pirateo telefónico por parte de News of the World y ha resuelto más de 1.300 demandas, pero siempre ha rechazado las acusaciones de irregularidades por parte del personal de The Sun.

Antes del juicio, el equipo legal de NGN solicitó una orden para obligar a Enrique a revelar cualquier información relevante que pudiera poseer, o que pudiera estar en manos de sus antiguos abogados o de la casa real, que fuera relevante sobre lo que sabía acerca del supuesto comportamiento ilegal antes de finales de 2013.

Si Enrique sabía que tenía una posible demanda contra NGN antes de esa fecha, entonces el caso podría ser desestimado alegando que se presentó demasiado tarde.

Anthony Hudson, abogado de NGN, dijo al tribunal que no tenían más remedio que solicitar la orden, acusando a Harry de "ofuscación" y añadiendo que el demandante estaba generando "obstáculos" sobre el tema.

Hudson dijo que le preocupaba que el equipo de Enrique haya declarado que toda la correspondencia entre Enrique y J.R. Moehringer, el escritor fantasma de sus exitosas memorias "Spare", a través de la aplicación de mensajería Signal, haya sido borrada. Hudson añadió que no había excusa para no buscar mensajes de texto o WhatsApp entre ellos.

El abogado dijo que la divulgación de otros correos electrónicos posiblemente relevantes también había sido muy insatisfactoria.

"Hemos tenido que sacárselos al demandante a patadas y gritos", dijo.

El abogado de Enrique, David Sherborne, dijo que la sugerencia de que el príncipe estaba reteniendo o destruyendo material era el "colmo de la hipocresía", argumentando que NGN había borrado deliberadamente millones de correos electrónicos para ocultar pruebas incriminatorias.

El juez Timothy Fancourt dijo que dictaría sentencia sobre la solicitud de NGN más tarde el jueves.

(Reporte de Michael Holden Editado en español por Javier López de Lérida y Lucila Sigal)

Reuters