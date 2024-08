Príncipe Enrique y Meghan abogan en Colombia por mantener a los niños a salvo en el mundo digital

BOGOTÁ (AP) — Durante su primera visita a Colombia, el príncipe Enrique y Meghan Markle, duques de Sussex, abogaron el jueves por mantener a los niños a salvo del acoso cibernético en un mundo digital en el que existen riesgos que, según advirtieron, pueden llevar en algunos casos hasta el suicidio.

“Como padres, tenemos esa responsabilidad. Como ciudadanos globales, tenemos esa responsabilidad... de modelar cómo queremos que nuestros hijos se críen”, señaló Markle durante un foro sobre seguridad digital ofrecido en Universidad EAN, al norte de Bogotá. “Ya sea que usted haya sido víctima (de ciberacoso) o conozca a alguien más... creo que es algo en lo que todos podemos trabajar activamente todos los días para remediarlo”, añadió.

Los duques de Sussex centraron el primer día de su visita en promover la salud mental para los jóvenes y la lucha contra el acoso cibernético, una de sus últimas causas filantrópicas, así como en conocer la cultura de Colombia, donde fueron recibidos por bailarines enmascarados con figuras de animales salvajes que representan al icónico carnaval de Negros y Blancos.

Los duques fueron invitados al país por la vicepresidenta Francia Márquez, quien antes los recibió en su residencia en el centro de Bogotá, donde tomaron un café colombiano con un típico pan de bono, a base de queso y yuca. Tras el encuentro, Márquez y Meghan se saludaron efusivamente, de acuerdo con una fotografía difundida por la Fundación Archewell, fundada por el príncipe y su esposa.

En el primero de los cuatro días que estarán en Colombia, el príncipe y Meghan se transportaron en camionetas blindadas del gobierno colombiano, que se ocupó de su seguridad y rodeó las calles aledañas del centro de Bogotá con más de un centenar de policías. La seguridad de los duques en Colombia, donde hay presencia de varios grupos armados, era una de las preocupaciones que se barajaban en la prensa inglesa.

“El extranjero que viene a Colombia con el miedo, cuando llega y pisa tierra colombiana, cambia su concepto”, dijo a The Associated Press Yesid Rodríguez, un pensionado que observaba la llegada de los duques detrás de la cinta de seguridad dispuesta por la policía. “Es importante que se lleven una buena imagen de nosotros”, apuntó.

Los duques visitaron en la mañana del jueves el Colegio de Cultura Popular, ubicado al sur de Bogotá, donde compartieron con sus estudiantes, quienes están explorando el panorama digital y sus efectos en la sociedad, uno de los intereses de los duques en su Fundación Archewell, una organización sin fines de lucro donde conformaron una “red de padres” que, según describen en su página web, trabaja con familias cuyos hijos han sufrido acoso cibernético, explotación sexual, depresión u otros traumas relacionados con el uso de las redes sociales.

“Tenemos como 150 padres ahora, que tienen hijos que han sufrido desde sus hogares con redes sociales. Muchos de los niños se están quitando la vida”, lamentó el príncipe Enrique durante el foro de entornos digitales seguros. “Nuestro propósito es que esa voz unificada pueda llegar a la fuente del problema y realmente generar un cambio”, agregó.

Markle contó durante el foro que ha abordado la lucha contra el acoso cibernético desde una perspectiva íntima por su rol como madre y cómo pueden “mantenerlos a salvo” en un mundo digital que “no va a desaparecer” y en el que los jóvenes y adultos revisan las redes sociales decenas de veces al día en un ejercicio que podría convertirse en adictivo.

El príncipe también señaló que los entornos digitales están plagados de información engañosa que es ampliamente difundida a veces “sin consecuencias”, lo que puede generar divisiones y romper la cohesión social en la sociedad. “Nos pone muy tristes a todos ver a gente que actúa basándose en información que no es cierta”, señaló.

Márquez, activista de derechos humanos y la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia en Colombia, relató que ella misma ha sido víctima de “12.000 ataques racistas” en redes sociales el año pasado. Aseguró que el puesto de poder que ocupa ha traído consigo esos ataques desproporcionados y constantes, algunos de los cuales ha trasladado a la justicia para que sean investigados.

Más temprano, los duques Sussex asistieron a muestras artísticas en un centro cultural de Bogotá, una de los objetivos que la vicepresidenta planteó con la visita en la que prometió mostrarles la riqueza cultural del país y el trabajo que adelantan para combatir la desigualdad donde la pobreza alcanza al 33% de su población, una de sus misiones paralelas como ministra de la Igualdad.

La vicepresidenta señaló en una rueda de prensa previa al recibimiento de los duques, que su visita busca “tender puentes y abrir puertas” para visibilizar y atender un” problema que hoy preocupa a toda la humanidad: el ciberacoso”, especialmente por su afectación a niños.

Márquez relató que la visita se gestó desde un año atrás cuando invitó a Meghan a visitar Colombia en julio, en el marco de la celebración de las niñas y mujeres afrodescendientes. Sin embargo, recibió una carta de vuelta con la negativa de su asistencia, pero con la intención de realizar un viaje posterior.

La vicepresidenta comentó que antes de la visita no conocía físicamente a los duques de Sussex. “Los conocí en medios de comunicación, sobre todo vi la serie en Netflix sobre su vida, sobre su historia, me conmovió y me motivó a decir: es una mujer que merece venir a nuestro país”, señaló Márquez.

Enrique es nieto de Isabel y está sexto en la línea sucesoria del trono británico. Antes de casarse con Enrique, Meghan Markle era una actriz estadounidense protagonista de la serie de televisión “Suits”. En 2020 la pareja renunció a sus deberes reales y se distanció de la familia real.

Se prevé que el sábado se desplacen al Caribe colombiano, donde podrían visitar San Basilio de Palenque, un pueblo de cerca de 3.500 habitantes al sureste de la turística Cartagena, que fue fundado en el siglo XVII por esclavos fugitivos. Sus habitantes mantienen tradiciones culturales que tienen raíces africanas y fueron incluidas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

El domingo, el príncipe y Meghan visitarán Cali, una de las ciudades más importantes de la zona del Pacífico colombiano, donde asistirán al foro “Mujer afro y poder”. Valle del Cauca, departamento donde se ubica Cali, tiene la población de afrodescendientes más numerosa en Colombia.

La duquesa de Sussex había anunciado en su podcast en octubre de 2022 que descubrió a través de la prueba basada en ADN que era “un 43% nigeriana” y ha dicho que está muy orgullosa de sus raíces africanas.

La agenda se mantuvo en reserva hasta pocas horas antes la llegada de los duques de Sussex por cuestiones de seguridad, según la oficina de prensa de presidencia. En Colombia persisten grupos armados ilegales, pese a que en 2016 el Estado firmó un histórico acuerdo con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dando fin a cinco décadas de confrontaciones.

AP