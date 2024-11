Promoción de las historias del patrimonio japonés en el extranjero para estimular el turismo receptor: el 22 de noviembre de 2024 se estrena “Travel through Our History”, un video especialmente producido para el público internacional

Tokio--(business wire)--nov. 23, 2024--

Desde 2015, la Agencia de Asuntos Culturales ha designado como “Japan Heritage” (Patrimonio de Japón) las historias que transmiten la cultura y las tradiciones de Japón a través de los diversos encantos históricos y las características de varias regiones. La agencia apoya iniciativas que utilizan de forma integral los bienes culturales tangibles e intangibles esenciales para contar estas historias.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20241121788818/es/

"Mt. Daisen: Japan’s Largest Livestock Market ~Livestock and devotion to Jizo Bodhisattva~" (Photo: Business Wire)

Con el fin de promover las “historias” únicas de los 104 sitios del Patrimonio de Japón en todo el país entre el público nacional e internacional, se ha puesto en marcha el “Proyecto de promoción multimedia de Japan Heritage” (en adelante, “el Proyecto”). El Proyecto está llevando a cabo diversas iniciativas, entre ellas la producción de videos y la difusión de contenidos, con un enfoque particular en el fortalecimiento de la divulgación a audiencias globales. Como parte de este esfuerzo, un equipo creativo especialmente reunido ha producido un video promocional del Patrimonio de Japón titulado “Travel through Our History” (Viaje a través de nuestra historia), que se publica en el canal oficial de YouTube de la Agencia de Asuntos Culturales el viernes 22 de noviembre de 2024.

Capturando “momentos” atemporales de bienes culturales y paisajes con una larga historia a través de la fotografía, los sitios del Patrimonio de Japón más destacados del capítulo n.º 33, “Monte Daisen: El mayor mercado de ganado de Japón ~Ganado y devoción a Jizo Bodhisattva~” (prefectura de Tottori) y el n.º 48, “Izumo: una tierra de mitos, dioses y puestas de sol” (prefectura de Shimane) han sido bellamente documentados en dos cortometrajes. Cada video destaca los aspectos cautivadores de las historias del Patrimonio de Japón que se nutren de la perdurable historia de cada región.

Reviva las “historias” de Japan Heritage Una serie de 104 videos cortos en vertical “Japan Heritage Daily” con subtítulos en inglés Como parte del Proyecto, se publica una colección de 104 videos cortos y en vertical bajo el título “Japan Heritage Daily”, diseñados para ofrecer una experiencia rápida y envolvente a los espectadores desde sus teléfonos inteligentes. Cada video, que dura unos 60 segundos, ofrece un breve recorrido por los 104 sitios del Patrimonio de Japón que permite a los espectadores “revivir” las experiencias que les esperan en cada uno de ellos y descubrir nuevos puntos de vista. Dirigidos a un público amplio, incluidas las generaciones más jóvenes, estos cortos verticales ofrecen una forma accesible de disfrutar de las historias del Patrimonio de Japón.

Aunque actualmente se publican en japonés, todos los videos de “Japan Heritage Daily” en YouTube contarán pronto con subtítulos en inglés para llegar a un público internacional. Al compartir las historias del Patrimonio de Japón con audiencias internacionales y nacionales, esperamos fomentar el conocimiento del Patrimonio de Japón y estimular aún más el interés del turismo receptor.

"Japan Heritage Daily" (subtitulado en inglés) Fecha de publicación: Secuencialmente a partir de enero de 2025 Lista de videos de YouTube "Japan Heritage Daily": https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ndIdJX38cCvUHOmFdTpeQQ3CwA-fMVG (en el canal oficial de la Agencia de Asuntos Culturales)

Video promocional desde el extranjero"Travel through Our History" Este extraordinario video promocional del Patrimonio de Japón, producido por un equipo creativo reunido especialmente, se basa en “capturar los ‘momentos’ de bienes culturales y paisajes con una larga historia a través de la fotografía”. La filmación estuvo a cargo de un equipo especial formado para el Proyecto. Personal internacional con galardones, como los Premios Emmy, el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions y los Premios ACC a la Creatividad de Tokio, se reunieron para mostrar el Patrimonio de Japón desde una perspectiva extranjera de forma cautivadora.

URL del video "Travel through Our History" (Viaje a través de nuestra historia): (en el canal oficial de la Agencia de Asuntos Culturales) Daisen:https://youtu.be/xExdT41Yi3gIzumo:https://youtu.be/tgeCCvS4y4k

Acerca de Japan Heritage “Japan Heritage” (Patrimonio de Japón) es una designación de la Agencia de Asuntos Culturales para las historias que transmiten la cultura y las tradiciones de Japón a través de los encantos y las características históricas de diversas regiones. Esta designación tiene como objetivo promover la revitalización regional mediante el desarrollo integral y la utilización de una gran cantidad de cautivadores bienes culturales tangibles e intangibles, que son esenciales para contar estas historias, con la iniciativa de las comunidades locales. Portal de Japan Heritage: https://www.japan.travel/japan-heritage/

*Este comunicado de prensa ha sido distribuido por la Oficina de Proyectos en el marco de un proyecto encargado por la Agencia de Asuntos Culturales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20241121788818/es/

CONTACT: Para consultas de prensa sobre este asunto:

Oficina del "Proyecto multimedia de promoción de Japan Heritage"

Contacto: Tsuji, Hirooka

Tel.: +81-3-6260-4855

Fax: +81-3-6260-6652

Correo electrónico:japan-heritage-pr@kyodo-pr.co.jp

Keyword: japan asia pacific

Industry keyword: online entertainment mobile entertainment social media film & motion pictures vacation destinations travel other communications public relations/investor relations communications tourist attractions

SOURCE: "Cross-Media Japan Heritage Promotion Project" Office

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 11/23/2024 04:10 pm/disc: 11/23/2024 04:10 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20241121788818/es

AP