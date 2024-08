Protestas a favor de palestina se avecinan antes del primer día de la convención demócrata

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - Se esperaba que miles de manifestantes pro palestinos se reunieran afuera de la Convención Nacional Demócrata en su día de apertura el lunes para atacar la posición de la administración del presidente Joe Biden sobre Israel mientras libra su guerra en Gaza.

Una marcha de una milla organizada por el grupo paraguas 'March on the DNC' se llevaría a cabo en un parque afuera del recinto de la convención horas antes de que el mandatario se dirija a la reunión donde los delegados demócratas nominarán públicamente a la vicepresidenta Kamala Harris como su candidata presidencial.

Los organizadores continuarán negociando con las autoridades el lunes sobre la extensión de la ruta de la marcha para que todos los manifestantes puedan tener la oportunidad de caminar, dijo Hatem Abudayyeh, portavoz de la Marcha, compuesta por más de 200 grupos.

Los organizadores dijeron a Reuters la semana pasada que asistirían muchas personas de comunidades palestinas y árabes de Illinois y estados vecinos. La coalición también incluye grupos que abogan por una variedad de causas, incluidos los derechos reproductivos y la justicia racial.

Abudayyeh dijo que esperaba que decenas de miles de manifestantes se reunieran en el evento que se realizará a las 1800 GMT. El grupo cuenta con su propia seguridad y no espera violencia por parte de los manifestantes en medio de la fuerte presencia policial y del Servicio Secreto de Estados Unidos alrededor del perímetro de seguridad.

Los manifestantes quieren que la policía no infrinja sus derechos a la libertad de expresión, dijo.

"Esa es su única responsabilidad. No necesitamos que nos mantengan a salvo. No necesitamos que nos protejan, sólo que no infrinjan nuestros derechos", dijo Abudayyeh el lunes por la mañana.

Otra gran protesta estaba prevista para el jueves, cuando Harris debía aceptar la nominación.

Los partidarios de Palestina llevan meses protestando por el apoyo militar y financiero del gobierno de Biden a Israel durante su guerra contra Hamás, que ha matado a más de 40.000 palestinos en Gaza, según funcionarios de salud de Gaza. Israel lanzó la ofensiva después de que el 7 de octubre fuera atacado por militantes de Hamás que mataron a 1.200 personas, según los recuentos israelíes.

Las protestas aumentaron en los campus universitarios de Estados Unidos la primavera boreal pasada, y la policía despejó los campamentos de estudiantes, a veces después de enfrentamientos entre manifestantes y contramanifestantes.

Las protestas dispersas ya habían comenzado el domingo en un centro de Chicago relativamente vacío.

El domingo por la noche, una multitud de aproximadamente 1.000 manifestantes pro palestinos marcharon por el centro de Chicago, coreando "Cerremos el DNC".

"Los demócratas son los que están en el poder", dijo Abudayyeh el lunes. "Es su guerra. Son responsables de ella, son cómplices y pueden detenerla". (Reporte de Doina Chiacu; editado por Kat Stafford y Jonathan Oatis. Editado en español por Natalia Ramos.)

Reuters