Próxima rival de boxeadora argelina dice que "no tiene miedo", se enciende el debate de género

Por Aadi Nair

PARÍS, 1 ago (Reuters) - El furor en torno a la participación de Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París no preocupa a la próxima rival de la boxeadora argelina, la húngara Luca Anna Hamori, que declaró estar centrada únicamente en el combate.

Khelif, que ha estado en el punto de mira por no superar una prueba de elegibilidad de género de la Asociación Internacional de Boxeo en los campeonatos del mundo del año pasado, alcanzó los octavos de final cuando Angela Carini abandonó su combate a los 46 segundos, con la italiana diciendo que había sentido un intenso dolor tras recibir un puñetazo.

La argelina fue declarada elegible para competir en los Juegos de París, una competencia organizada por el Comité Olímpico Internacional.

Hamori venció el jueves a la australiana Marissa Williamson en peso wélter y pasó a cuartos de final, donde enfrentará el sábado a Khelif, medalla de plata en los campeonatos mundiales de 2022.

"No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma", dijo Hamori sobre Khelif.

"He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma".

Al ser consultada por la decisión de Carini de abandonar el combate, Hamori dijo: "Fue su elección. No lo entiendo. Pensaba que todos los boxeadores tienen la misma mentalidad que yo, que nunca se rinden, pero fue su decisión (...) Sé que no haré eso, nunca en mi vida".

Carini dijo que había tenido la "madurez para parar", y que no estaba juzgando a Khelif, quien describió el combate como difícil y dijo que llevaba ocho años preparándose para los Juegos. (Reporte de Aadi Nair; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters