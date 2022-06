"Puedo llegar todavía más lejos", asegura Taylor en su regreso tras lesión

"Puedo llegar todavía más lejos", estimó el miércoles el estadounidense Christian Taylor, leyenda del triple salto de vuelta después de una grave lesión, que será cabeza de cartel de la reunión de Montreuil (Francia) el jueves.

Víctima de una rotura del tendón de Aquiles derecho el 19 de mayo de 2021 en Ostrava (República Checa), Christian Taylor tuvo que seguir los pasados Juegos Olímpicos de Tokio por la televisión, y no pudo lograr su tercera medalla de oro consecutiva (después de las logradas en 2012 y 2016). Además, en su vitrina brillan otras cuatro medallas de oro de oro en los campeonatos del mundo.

"Fui operado el día después de mi lesión. Pasé seis semanas con el pie en una bota y luego llevo otras seis semanas más para que pudiera volver a andar con normalidad, y finalmente, largos meses antes de empezar a correr, cuatro o cinco, sin impacto en el tendón. Y volví a saltar después de nueve meses, poco a poco", detalló Taylor en una entrevista concedida a la AFP y a L'Equipe.

"No salto como antes pero puedo aprovechar para modificar mi técnica, 'limpiarla' de algunos parásitos. Soy el segundo mejor plusmarquista de todos los tiempos (18,21 m contra los 18,29 m del británico Jonathan Edwards en 1995), ¡y eso me mata cada día! (ríe). Quizá con mi evolución puedo llegar todavía más lejos", estimó el atleta de 31 años.

"Lo creáis o no, esto es quizás la mejor cosa que me ha pasado en mi carrera. He reencontrado la felicidad de aprender a saltar", aseguró.

Taylor retomó el triple salto el 12 de mayo en Puerto Rico (15,91 m). Se lanzará a Montreuil el jueves por la tarde con impulso reducido (12 contra 20 zancadas), sin sentir presión por el resultado en este inicio de temporada, pues está clasificado automáticamente a los Mundiales de Eugene (Oregon) en calidad de vigente campeón.

rg/mdm/dam/iga