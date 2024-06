PUMA continúa su gran impulso de marketing con nuevos capítulos dedicados a EURO y COPA

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--jun. 12, 2024--

La empresa deportiva mundial PUMA lanza el segundo capítulo de su primera campaña mundial de marca en 10 años “FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do” (PARA SIEMPRE. MÁS RÁPIDO. - Vea el juego como nosotros). El nuevo capítulo está totalmente dedicado a la Eurocopa 2024 de la UEFA y a la Copa América 2024.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240612240348/es/

Global sports company PUMA has launched the second chapter of its first worldwide brand campaign in 10 years “FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do”. New chapter is fully dedicated to the UEFA Euro 2024 and the 2024 Copa América. (Photo: Business Wire)

Este verano PUMA comienza con dos “spin-offs” de su campaña de marca global, donde la compañía cuenta la historia en torno a sus mejores futbolistas. Como la velocidad siempre ha sido la bandera de PUMA, el nuevo capítulo muestra la importancia de la velocidad en el fútbol y más allá. Cuando los jugadores están en el campo, solo tienen un segundo para tomar una decisión y reaccionar. Esta pasión por la velocidad es simplemente universal. El lema “Vea el juego como nosotros: PARA SIEMPRE. MÁS RÁPIDO” significa ver el deporte y la cultura deportiva de forma diferente y, en última instancia, ganar de una forma que únicamente los más rápidos pueden hacerlo. De una forma en la que solo PUMA puede hacerlo.

"Hemos decidido mejorar la presencia de nuestra marca mediante una estrategia mediática integral que combine los canales tradicionales con tecnologías innovadoras para atraer a nuestros consumidores. Nuestros esfuerzos se centrarán especialmente en las redes sociales, aprovechando nuestro equipo de embajadores y personas influyentes. Además, exploraremos nuevos mecanismos para crear experiencias emocionantes", declaró Richard Teyssier, vicepresidente de Marca y Marketing.

Max Pollack, cofundador y socio director de MATTE Projects, la agencia colaboradora en esta campaña de marca, señaló: “Trabajar con PUMA para redefinir su poderosa promesa de marca ‘Forever. Faster’ ha sido una experiencia decisiva para MATTE. Nos enorgullece poder colaborar con un socio de tanta confianza y visión de futuro, y especialmente con su liderazgo mientras damos forma juntos a esta nueva plataforma. Los que revolucionan el juego ganan viéndolo de forma diferente. Esto es algo en lo que creemos firmemente, y nos entusiasma ver cómo PUMA adopta este espíritu con plenitud para ganar el año del deporte”.

“forever. faster. - see the game like we do”, los “spin-offs” de la euro y la copa se lanzaron el 6 de junio, y se comunicarán a través de toda la combinación de medios, como redes sociales, tv, relacionae públicas, out of home y puntos de venta en todo el mundo. dos películas y recursos creativos de apoyo presentan a jack grealish, antoine griezmann, christian pulisic, javier “chicharito” hernández, kai havertz, memphis depay, neymar jr. y sergio agüero. más adelante este año, puma presentará videos de marca y recursos creativos específicos para los juegos olímpicos de verano de 2024.

Película de la marca EURO:https://youtu.be/6LAjqlNrHdI?si=W2MD4uLMC9yDV1gX

Película de la marca COPA:https://www.youtube.com/watch?v=6p8mwt-fIzU.

Imágenes:enlace.

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA, durante 75 años, ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

Matte

MATTE, fundada por Brett Kincaid, Matthew Rowean y Max Pollack, es una empresa creativa de Nueva York que desempeña su actividad donde convergen el entretenimiento y la publicidad.

MATTE crea plataformas integrales para marcas, artistas e instituciones en los ámbitos de contenidos, digital y de experiencias, al tiempo que desarrolla y produce propiedad intelectual original en cine y entretenimiento en directo para una base global de aficionados. La cartera de clientes de MATTE incluye trabajos con marcas como The Macallan, KITH, Cartier, Audemars Piguet y YSL Beauté, y colaboraciones con artistas que van de Ye a Virgil, de Jay-Z a Jeff Koons, de James Blake a Peggy Gou.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240612240348/es/

contact: puma

Kseniia Iliushina

Directora Global de Relaciones Públicas de la Marca

Kseniia.iliushina@puma.com

Keyword: germany europe

Industry keyword: footwear fashion soccer retail sports manufacturing textiles

Source: puma

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 06/12/2024 09:21 am/disc: 06/12/2024 09:21 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240612240348/es

AP