PUMA, incluida en el Índice “Laureus Sport for Good”

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--nov. 12, 2024--

La empresa deportiva PUMA ha sido incluida en el Índice Laureus Sport for Good (Deporte para el Bien) gracias al reconocimiento de múltiples iniciativas, entre ellas PUMA's VOICES OF A RE: GENERATION, RE: FIBRE y RE: SUEDE.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20241112205853/es/

Sports Company PUMA has been included in the Laureus Sport for Good Index (Graphic: Business Wire)

Lanzado en 2021, el Índice Laureus Sport for Good celebra las marcas que, a través de la colaboración, la innovación y la creatividad, están haciendo contribuciones de gran importancia a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como alineando su producción empresarial con sus inversiones y activaciones deportivas.

El Índice hace hincapié en las organizaciones que están teniendo el impacto más claro y significativo, y para proporcionar pruebas convincentes del papel que el deporte puede desempeñar en el impulso del cambio sostenible. Las marcas figuran en el Índice por sus mejores campañas de deporte para el bien y por sus iniciativas con fines concretos llevadas a cabo en los últimos 18 meses.

Astin Ewington, director de Asociaciones de Laureus, comentó: “ Estamos encantados de dar a conocer el Índice Laureus de Deporte para Bien 2024, que sigue mostrando el inmenso potencial del deporte como fuerza para el cambio positivo. Las marcas que aparecen este año lideran la lucha contra algunos de los retos sociales y ecológicos más acuciantes del mundo a través de iniciativas innovadoras y con fines concretos. Al destacar sus esfuerzos, esperamos inspirar a más empresas para que aprovechen el deporte como plataforma para influir de manera decisiva y contribuir a un futuro más equitativo y sostenible”.

Entre las iniciativas de PUMA reconocidas por el Índice figuran:

Voices of a re:generation: tras una investigación que reveló que los jóvenes quieren que las marcas asuman más compromisos de sostenibilidad, comuniquen mejor sus objetivos y sean más transparentes, puma lanzó su voices of a re:generation como iniciativa. a través de ella, la empresa contrató a cuatro jóvenes defensores de la sostenibilidad que no solo producen contenidos sociales que ayudan a concientizar a los consumidores más jóvenes sobre los objetivos de sostenibilidad de puma, sino que también informan activamente a la marca sobre cómo puede mejorar sus prácticas de sostenibilidad “forever. better”.

Por su parte, el programa de reciclaje de poliéster de textil a textil “RE:FIBRE” de PUMA aspira a reducir los residuos textiles y hacer que la empresa dependa menos de las botellas de plástico para obtener poliéster reciclado. En total, en 2023 se produjeron 46 000 prendas RE:FIBRE. A continuación, a partir del inicio de la temporada de fútbol 2024/25, PUMA anunció la ampliación del programa, con millones de réplicas de camisetas de fútbol PUMA fabricadas con RE:FIBRE, lo que pone aún más de relieve un modelo de negocio más circular para la fabricación de camisetas.

Este año, PUMA también lanzó en Europa una versión comercial experimental de su zapatilla RE:SUEDE. En el marco de un proyecto piloto de dos años que concluyó en 2023, PUMA demostró que era capaz de convertir las RE:SUEDE en compost en condiciones de compostaje industrial a medida. Al final de su vida útil, las RE:SUEDE pueden devolverse a PUMA, que las envía a sus socios en los Países Bajos para su compostaje.

Puede consultar y descargar el Índice íntegramente en laureussportforgoodindex.com

Para más información:https://foreverbetter.com/en

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA lleva 75 años impulsando de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach, Alemania.

Acerca de Laureus

El propósito de Laureus es cambiar el mundo a través del poder del deporte. Su visión está orientada a acabar con la violencia, la discriminación y las desventajas de los jóvenes y los niños. Laureus combina el poder narrativo de su plataforma mundial de marketing con la consecución de un impacto social cuantificable sobre el terreno a través de su fundación benéfica, Laureus Sport for Good (Deporte para el Bien). Con su trabajo a nivel mundial y nacional, Laureus financia y apoya más de 300 programas en más de 40 países que utilizan el deporte para lograr un cambio social medido a través de un marco alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Laureus, la entidad más creíble de su clase, lleva más de 20 años cumpliendo su propósito y ha mejorado notablemente la vida de más de seis millones y medio de jóvenes hasta la fecha.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20241112205853/es/

Contacto de prensa:Samantha.DuPlessis@puma.com

Keyword: germany europe

Industry keyword: sports social media professional services sustainability other sports social activism environment fashion textiles retail communications environmental, social and governance (esg) manufacturing

Source: puma

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 11/12/2024 07:27 pm/disc: 11/12/2024 07:26 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20241112205853/es

AP