PUMA presenta Green Flags: Un nuevo pódcast que involucra a la Generación Z en la sostenibilidad

La empresa deportiva PUMA ha lanzado Green Flags, una serie de pódcast de cinco partes sobre sostenibilidad presentados por la capitana del Manchester United y de la selección de Inglaterra,Maya Le Tissier, el gurú de la moda y el estilo de vida,Oli Bromfieldy el futbolista profesional devenido creador de contenidos,Moses Duckrell.

Desde el suprarreciclaje hasta la generación de electricidad a partir de papas, PUMA pone a prueba a dos futbolistas y un “fashionista” para ver quién consigue más banderas verdes.

Cada semana, Voices of a RE:GENERATION de PUMA presentará a este trío retos lúdicos de sostenibilidad, con el objetivo de inspirar y educar a los oyentes sobre cómo influyen las decisiones cotidianas en el cambio climático. Los retos muestran incluso la manera en que los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia a la hora de reducir nuestra huella medioambiental. El que tenga más éxito cada semana ganará una bandera verde, ¡así que prepárense para una competición amistosa!

“Estoy muy emocionada de formar parte de este pódcast que pone la sostenibilidad en el punto de mira de los oyentes de la Generación Z. Es muy divertido completar los retos de sostenibilidad y aprender más sobre los pequeños cambios que todos podemos hacer para luchar contra el cambio climático”.- Maya Le Tissier

Anne-Laure Descours, directora de aprovisionamiento de PUMA, declaró: “La crisis climática puede parecer abrumadora, sin embargo todos tenemos el poder de tomar mejores decisiones para el futuro de nuestro planeta, por pequeñas que sean. Es vital que recorramos este camino hacia un FOREVER. BETER. (PARA SIEMPRE. MEJOR.) junto con nuestra próxima generación para crear conciencia e inspirar el cambio colectivo”.

Los próximos episodios incluyen:

Green Flags habla del compromiso de PUMA para aumentar la transparencia y comprometer a la próxima generación en los esfuerzos de las marcas por ser más sostenibles. Siguiendo con los objetivos 10FOR25 de PUMA anunciados en 2019, PUMA anunció recientemente sus nuevos objetivos de sostenibilidad Vision 2030 en Derechos Humanos, Circularidad y Clima, en los que ha establecido lo que hará la marca para seguir reduciendo su impacto.

Suscríbete, escucha y visiona“Green Flags by PUMA” en Apple,Spotify,PUMA YouTubey las principales plataformas de pódcast.

Para obtener más información, visita:https://foreverbetter.com/en

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA lleva 75 años impulsando de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo.

Samantha Du Plessis, Comunicación corporativa, Samantha.duplessis@puma.com

