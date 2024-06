Putin dice que no espera que una presidencia de trump suponga un cambio en la política hacia rusia

SAN PETERSBURGO, Rusia, 5 jun (Reuters) - El presidente Vladimir Putin dijo el miércoles que no espera grandes cambios en la política de Estados Unidos hacia Rusia si Donald Trump gana la presidencia en noviembre, pero no descartó un cambio de mentalidad.

En declaraciones a los editores de medios de comunicación en un foro económico en San Petersburgo, Putin dijo que a Moscú no le importa quién ganara, al tiempo que acusó al Gobierno de Joe Biden de cometer error tras error y de "incendiar" el sistema político y el liderazgo mundial de Estados Unidos.

"Básicamente, no nos importa (quién gane)", dijo cuando Reuters le preguntó si creía que el resultado de las elecciones estadounidenses marcaría una diferencia para Moscú.

Calificando a Biden de político predecible de la vieja escuela, dijo que Moscú trabajaría con quienquiera que ganara y no se inmiscuiría en la política nacional estadounidense.

"Nunca hemos tenido ningún vínculo especial con el señor Trump, pero el hecho es que como presidente comenzó a imponer sanciones masivas a Rusia, se retiró del tratado sobre misiles de alcance intermedio y más corto", dijo Putin.

"Decir -hablo con toda sinceridad- que creemos que después de las elecciones algo cambiará hacia Rusia en la política estadounidense, yo no lo diría. No lo creemos. Creemos que no ocurrirá nada realmente serio". (Reporte de Reuters, escrito por Andrew Osborn; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters