Putin dice que occidente enfrentará directamente a rusia si deja a kiev usar misiles de largo alcance

Por Andrew Osborn y Guy Faulconbridge

12 sep (Reuters) - El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que Occidente se enfrentaría directamente a Rusia si permite que Ucrania ataque su territorio con misiles de largo alcance fabricados por países de la OTAN, una medida que, en su opinión, alteraría la naturaleza y el alcance del conflicto. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lleva meses suplicando a los aliados de Kiev que permitan a Ucrania disparar misiles occidentales, incluidos los ATACMS estadounidenses de largo alcance y los Storm Shadows británicos, a territorio ruso para limitar la capacidad de Moscú de lanzar ataques. En algunos de sus comentarios más duros sobre el tema, Putin dijo que tal medida arrastraría a los países que suministran a Kiev misiles de largo alcance directamente a la guerra, ya que los datos de blancos por satélite y la programación real de las trayectorias de vuelo de los misiles tendrían que ser realizados por personal militar de la OTAN, porque Kiev no tiene las capacidades propias. "Así que no se trata de permitir o no al régimen ucraniano que ataque a Rusia con estas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan o no directamente en un conflicto militar", dijo Putin a la televisión estatal rusa.

"Si se toma esta decisión, significará nada menos que la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania. Será su participación directa, y esto, por supuesto, cambiará significativamente la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto".

Rusia se vería obligada a tomar lo que Putin calificó de "decisiones apropiadas" en función de las nuevas amenazas. No detalló cuáles podrían ser esas medidas, pero en el pasado ha hablado de la opción de armar a los enemigos de Occidente con armas rusas para golpear objetivos occidentales en el extranjero y en junio habló de desplegar misiles convencionales a distancia de ataque de Estados Unidos y sus aliados europeos.

Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo, también está revisando su doctrina nuclear, es decir, las circunstancias en las que Moscú usaría armas atómicas.

Occidente plantea su debate sobre si debe permitir a Kiev utilizar sus armas de largo alcance para golpear a Rusia como parte de una respuesta a lo que considera una escalada bélica por parte de Moscú, que, dice, habría recibido misiles balísticos de Irán. Teherán dijo que las afirmaciones eran "mala propaganda". (Reportaje de Andrew Osborn y Guy Faulconbridge Edición de Alistair Bell,)

Reuters