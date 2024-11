qatar interrumpirá su mediación en alto el fuego de gaza, dice una fuente

(Actualiza con detalles)

Por Andrew Mills y Nidal al-Mughrabi

DOHA/EL CAIRO, 9 nov (Reuters) - Qatar dejará de intentar mediar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza hasta que Hamás e Israel estén dispuestos a reanudar las conversaciones, dijo un funcionario informado sobre el asunto, al tiempo que puso en duda la permanencia de la oficina política de Hamás en Doha.

El país del Golfo ha estado trabajando junto a Estados Unidos y Egipto durante meses en conversaciones hasta ahora infructuosas entre los bandos enfrentados en Gaza y su retirada de ese proceso complicaría aún más los esfuerzos por alcanzar un acuerdo.

Qatar ha acogido a dirigentes políticos de Hamás desde 2012 como parte de un acuerdo con Estados Unidos, y se consideraba que la presencia del grupo militante palestino allí había facilitado el avance de las conversaciones.

La guerra estalló cuando hombres armados de Hamás atacaron comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando a otras 253 como rehenes. La campaña militar israelí ha arrasado gran parte de Gaza y ha matado a unos 43.500 palestinos.

Qatar dijo a Hamás, Israel y el Gobierno estadounidense que estaría dispuesto a reanudar su papel negociador si Hamás e Israel "demuestran una voluntad sincera de volver a la mesa de negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra", dijo el funcionario.

Doha también ha llegado a la conclusión de que la oficina política de Hamás en Doha "ya no sirve para su propósito", añadió el funcionario, en un nuevo golpe al grupo cuyos principales dirigentes han sido asesinados por Israel.

No hubo respuesta oficial de Hamás ni de Israel.

Sin embargo, tres funcionarios de Hamás afirmaron que Qatar no había informado al grupo de que sus dirigentes ya no eran bienvenidos en el país.

La última ronda de conversaciones, celebrada a mediados de octubre, no dio lugar a un acuerdo, ya que Hamás rechazó una propuesta de alto el fuego a corto plazo. Israel ha rechazado anteriormente algunas propuestas de treguas más largas. Los desacuerdos se han centrado en el futuro a largo plazo de Hamás y la presencia de Israel en Gaza.

Hamas en qatar

Washington había comunicado a Qatar que la presencia de Hamás en Doha ya no era aceptable en las semanas transcurridas desde que el grupo rechazó la propuesta de octubre, dijo el viernes un funcionario estadounidense.

Qatar no ha fijado una fecha límite para el cierre de la oficina política de Hamás ni para que sus dirigentes abandonen Qatar, y no estaba claro si podría dar marcha atrás en su decisión de que la oficina ya no sirve para su propósito.

El gobierno de Qatar había reconsiderado anteriormente la presencia de Hamás en el país en abril, alegando que sus esfuerzos estaban siendo socavados por políticos estadounidenses e israelíes, lo que, según el funcionario, había llevado a los líderes del grupo a marcharse a Turquía.

"Después de dos semanas, el Gobierno de Biden y el Gobierno israelí pidieron a Qatar que solicitara su regreso", dijo el funcionario, añadiendo que Washington ha dicho que las negociaciones fueron ineficaces cuando los líderes de Hamás estaban en Turquía.

Qatar, designado como uno de los principales aliados no pertenecientes a la OTAN por Washington, ha buscado durante mucho tiempo un papel de enlace entre las potencias occidentales y sus adversarios en la región.

El país alberga la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio, pero también permite que Hamás y los talibanes afganos tengan oficinas en Doha. También ayudó a negociar un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos e Irán el año pasado.

No está claro cuántos funcionarios de Hamás viven en Doha, pero entre ellos hay varios posibles sustitutos del líder Yahya Sinwar, a quien las fuerzas israelíes mataron en Gaza el mes pasado. Entre ellos se encuentran el adjunto de Sinwar, Khalil al-Hayya, que ha dirigido las negociaciones de alto el fuego del grupo, y Khaled Meshaal, considerado la cara diplomática de Hamás.

El anterior líder del grupo, Ismail Haniyeh, asesinado en Irán en julio casi con toda seguridad por Israel, también tenía su base en Doha. Su cuerpo fue trasladado a Qatar para ser enterrado a principios de agosto.

(Reporte de Andrew Mills en Doha y Nidal al-Mughrabi en El Cairo; reporte adicional de Ari Rabinovitch en Jerusalén; Escrito por Maha El Dahan y Angus McDowall; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters