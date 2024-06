¿Qué es el haj, la peregrinación islámica, y por qué es significativo para los musulmanes?

Una vez al año, los peregrinos musulmanes que llegan a Arabia Saudí se unen en una serie de rituales religiosos y actos de adoración mientras realizan el haj, uno de los pilares del islam. Al cumplir con una obligación religiosa, se sumergen en lo que puede ser una experiencia espiritual única en la vida para ellos y una oportunidad para buscar el perdón de Dios y la eliminación de pecados pasados.

Aquí se presenta una mirada a la peregrinación y su significado para los musulmanes.

El haj es la peregrinación islámica anual a La Meca en Arabia Saudí que se requiere una vez en la vida de todo musulmán que pueda costearlo y esté físicamente capacitado para realizarla. Algunos musulmanes realizan el viaje más de una vez.

El haj es uno de los cinco pilares del islam, además de la profesión de fe, la oración, la limosna y el ayuno.

El haj ocurre una vez al año durante el mes lunar islámico de Dhul-Hijja, el 12º y último mes del año calendario islámico. Este año, el haj tiene lugar este mes.

Para los peregrinos, realizar el haj cumple con una obligación religiosa, pero también es una experiencia espiritual profunda de toda una vida para muchos. Se ve como una oportunidad para buscar el perdón de Dios por los pecados pasados, acercarse más a Dios y seguir los pasos de los profetas.

Comunitariamente, el haj une a musulmanes de diversas razas, etnias, idiomas y clases económicas de todo el mundo al realizar rituales religiosos y actos de adoración a Dios al mismo tiempo y lugar. Esto deja a muchos con un sentimiento de unidad, conexión, humildad e igualdad. Los peregrinos también llegan con sus propios pedidos personales, deseos y experiencias.

Muchos peregrinos traen consigo peticiones de oración de familiares y amigos que les gustaría que se dijeran en su nombre.

Algunos pasan años esperando y rezando para algún día realizar el haj o ahorrando dinero y esperando un permiso para embarcarse en el viaje.

En 2019, casi 2,5 millones de musulmanes realizaron el haj antes de que la pandemia de coronavirus interrumpiera reuniones religiosas y otros eventos en todo el mundo y afectara la peregrinación islámica. El haj del año pasado fue el primero en realizarse sin restricciones de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en 2020.

Antes del viaje, los preparativos pueden incluir empacar varios elementos esenciales para el viaje físicamente exigente, buscar consejos de quienes han realizado la peregrinación antes, asistir a conferencias o consumir otro material educativo sobre cómo realizar correctamente los rituales, así como prepararse espiritualmente.

A veces, los peregrinos enfrentan un calor intenso u otras condiciones desafiantes durante la peregrinación.

Los peregrinos hacen la intención de realizar el haj y entran en un estado de “ihram”. Estar en ihram incluye cumplir con ciertas reglas y prohibiciones. Por ejemplo, a los hombres no se les permite usar ropa regular cosida o con costuras que rodeen el cuerpo, como camisas, durante el ihram; en cambio, hay simples prendas de tela ihram para hombres. Los eruditos dicen que la intención es descartar lujos y vanidad, deshacerse de los símbolos de estatus mundano e sumergir al peregrino en humildad y devoción a Dios.

Un punto destacado espiritual del haj para muchos es estar en la llanura de Arafat, donde los peregrinos alaban a Dios, piden perdón y hacen súplicas.

Otros rituales incluyen realizar “tawaf”, circunvalar o rodear la Kaaba en La Meca en sentido contrario a las agujas del reloj siete veces.

Los musulmanes no adoran la Kaaba, una estructura en forma de cubo que consideran la casa metafórica de Dios; es el punto focal hacia el cual los musulmanes devotos dirigen sus oraciones diarias desde cualquier parte del mundo.

Los peregrinos también trazan el camino de Hagar, o Hajar, la esposa del profeta Ibrahim (Abraham para judíos y cristianos), quien, según los musulmanes, corrió entre dos colinas siete veces en busca de agua para su hijo.

Entre otros rituales, los peregrinos lanzan piedras en una lapidación simbólica del diablo.

Eid al-Adha, o la “Fiesta del Sacrificio”, es la festividad islámica que comienza el décimo día del mes lunar islámico de Dhul-Hijja, durante el haj.

Celebrado por musulmanes en todo el mundo, Eid al-Adha conmemora la prueba de fe del profeta Ibrahim y su disposición a sacrificar a su hijo como un acto de sumisión a Dios. Durante la festividad, los musulmanes sacrifican ovejas o ganado y distribuyen parte de la carne a los pobres.

___

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP