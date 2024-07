¿Qué es el repechaje? La nueva regla que da a los velocistas una segunda oportunidad

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Decenas de velocistas y vallistas tendrán una segunda oportunidad, gracias a una nueva regla en el atletismo olímpico.

Así es la belleza del repechaje.

A partir del sábado en el Stade de France, todos los corredores de las carreras de 200 a 1.500 metros tendrán otra oportunidad si no se clasifican en su primera ronda.

Pocos quieren participar en el repechaje. Algunos nunca han oído hablar de éste.

Pero, por supuesto, si ocurre algo desastroso, ahí está esa opción.

“Es como un examen de segunda vuelta”, dijo Masai Russell, la campeona de 100 metros con vallas en las pruebas olímpicas de Estados Unidos. “Si no salió bien la primera vez, podrías lograrlo la segunda vez. Es realmente bueno porque siento que, con las vallas, cualquier cosa puede pasar. Creo que es algo realmente genial que estén haciendo eso”.

Russell agregó rápidamente, “pero no planeo participar en el repechaje”.

El concepto de repechaje se tomó del remo, la lucha libre y las artes marciales. Está basado en una palabra francesa que se traduce en español como repesca.

En el pasado, los corredores que no se clasificaban a las semifinales podían volver a participar si sus tiempos se encontraban entre los más rápidos. A ellos se les conocía como “perdedores afortunados”.

Esto hacía que los atletas terminaran y luego vieran los tiempos de las otras carreras, con la esperanza de que su registro se mantuviera entre los mejores para poder avanzar. La situación podía resultar confusa para los aficionados.

Ahora, en cambio, cualquiera que no gane uno de esos puestos competirá en otra carrera, la ronda de repesca, para determinar los lugares en las semifinales.

Se espera que esta regla haga que los eventos sean más sencillos. En 2002, cuando se aprobó, el presidente de ‘World Athletics’, Sebastian Coe, la calificó como un cambio que hará que “estos eventos sean más sencillos para los atletas, aficionados y narradores”.

Esta nueva regla podría resultar muy útil para los vallistas, debido que tienen una mayor probabilidad de tropezar y caerse, incluso en las primeras rondas.

“En realidad, no he pensado mucho en eso”, admitió el estadounidense Rai Benjamin, corredor de vallas de 400 metros y favorito para ganar medalla. “Pero no tengo planes de estar en el repechaje, para ser honesto”.

Esta regla pudo haber beneficiado a Shericka Jackson, campeona mundial de 200 metros, en los Juegos de Tokio 2021. Jackson, favorita a la medalla, aflojó el paso a mitad de su serie preliminar y, cuando se dio cuenta de que otras estaban ganando terreno, no pudo volver a acelerar. Terminó cuarta y no llegó a correr en la final.

Los eventos que incluyen la ronda de repechaje se desarrollarán de la siguiente manera: primera ronda, ronda de repesca, semifinales, final. Esto garantiza que los atletas tendrán al menos dos oportunidades de correr en la pista, en lugar de sólo una.

Nia Ali, medallista olímpica de plata de 2016, podría haberse beneficiado del repechaje en el Mundial de 2022, en Eugene, Oregón. En aquella ocasión, chocó contra el penúltimo obstáculo y quedó eliminada. Con este nuevo formato, podría haber vuelto a la contienda por la medalla.

“Es bueno para los aficionados, lo que es muy importante”, expresó Benjamin.

Para las pruebas de mayor distancia como los 3.000 metros con obstáculos y los 5.000, no hay ronda de repechaje porque los atletas necesitan más tiempo para recuperarse. Los 10.000 metros y maratones masculinos y femeninos sólo tienen una etapa final.

