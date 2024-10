Qué esperar el día de las elecciones en Indiana

La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump competirán el día de las elecciones por los 11 votos del Colegio Electoral que otorga Indiana, parte de una papeleta que incluye una larga lista de contiendas federales y estatales. Dos de los principales cargos en el estado cambiarán de manos tras los comicios generales del 5 de noviembre, al no haber aspirantes a la gubernatura o el Senado que busquen la reelección.

Los candidatos presidenciales republicanos han ganado Indiana en 13 de las últimas 14 elecciones presidenciales. La única excepción fue en 2008, cuando el entonces senador Barack Obama se convirtió en el primer demócrata en ganar el estado desde el presidente Lyndon Johnson. Indiana no ha sido un estado disputado desde entonces.

Ni la demócrata Harris ni el republicano Trump han hecho campaña allí desde que se convirtieron oficialmente en los candidatos de sus partidos. Harris, sin embargo, se dirigió a las integrantes de la fraternidad históricamente negra Zeta Phi Beta en Indianápolis el 24 de julio, sólo tres días después de que su excompañero de fórmula, el presidente Joe Biden, abandonó la contienda.

El senador republicano Mike Braun renunció a su escaño para hacer campaña rumbo a la gubernatura. El gasto de la aspirante demócrata a gobernadora, Jennifer McCormick, ha hecho que la contienda sea más competitiva de lo anticipado. Otro giro interesante es la presencia de un tercer candidato con fuerte apoyo: el libertario Donald Rainwater, quien obtuvo el 11% de los votos en 2020.

En la contienda para ocupar el escaño de Braun en el Senado de Estados unidos, el representante federal republicano Jim Banks se enfrenta a la demócrata Valerie McCray. En tanto, el representante federal demócrata Frank Mrvan busca un tercer periodo por el 1er Distrito Legislativo de Indiana. Aunque no es uno de los objetivos principales del Partido Republicano durante este ciclo, Mrvan es más vulnerable que el único legislador demócrata del estado, Andre Carson, en el 7mo Distrito. Mrvan obtuvo el 53% de los votos en su victoria más reciente en el distrito del noroeste de Indiana. Biden obtuvo aproximadamente la misma proporción de votos en el distrito en 2020.

En la Legislatura estatal, los republicanos mantienen una supermayoría a prueba de veto, la cual se tiene previsto que conserven. La mitad de los 50 escaños del Senado estatal y todas las bancas de la cámara baja del estado están en juego.

Las del 5 de noviembre serán las primeras elecciones generales en las que entrarán en vigor las nuevas leyes de identificación de votantes. Los legisladores republicanos aprobaron medidas para endurecer los requisitos del voto por correo, y quienes votan por primera vez ahora deben presentar una prueba de residencia para poder empadronarse. La mayoría de las urnas del estado cierran a las 6 de la tarde, hora del este, las primeras en cerrar en todo el país.

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Indiana:

5 de noviembre.

6 y 7 de la noche, hora del este. Indiana abarca dos zonas horarias, por lo que la mayor parte del estado empezará a informar resultados mientras algunos votantes del suroeste emiten su voto hasta las 7 de la noche, hora del este.

11, otorgados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertario) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We the People).

Senado federal: Banks (R) vs. McCray (D) y otro más.

Gobernador: Braun (R) vs. McCormick (D) vs. Donald Rainwater (Libertario).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, Cámara de Representantes estatal, fiscal general y una iniciativa electoral.

2020: Trump (R) 57%, Biden (D) 41%. AP anunció el resultado el martes 3 de noviembre de 2020, a las 8:52 de la noche, hora del este.

4.813.264 (hasta el 10 de octubre de 2024).

En las elecciones presidenciales de 2020: 64% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2020: alrededor del 61% del total.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2022: alrededor del 36% del total.

En 2020, los primeros votos se dieron a conocer el 3 de noviembre a las 6:03 de la tarde, hora del este.

Para la medianoche, hora del este, se había informado del 77% de los votos emitidos.

___

Las periodistas de AP Hannah Fingerhut y Maya Sweedler contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

__

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

AP