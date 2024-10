Qué esperar el día de las elecciones en Maryland

WASHINGTON (AP) — Los votantes de Maryland decidirán el día de las elecciones una competida contienda por el Senado de Estados Unidos, una situación poco habitual en este estado de tendencia izquierdista. El alto perfil de la contienda enfrenta a un ejecutivo de condado demócrata con un republicano que ha ganado dos veces en todo el estado.

Aunque Maryland no atrae la atención de ninguno de los candidatos presidenciales de los principales partidos, la contienda por el Senado se ha convertido en una de las más observadas del país. Maryland también cubrirá tres escaños vacantes en la Cámara de Representantes, mientras que el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, aspira a la reelección. Los votantes también decidirán si aprueban una enmienda que consagra el derecho al aborto en la Constitución del estado.

En la carrera por el Senado, el exgobernador republicano Larry Hogan se enfrenta a la demócrata Angela Alsobrooks. Hogan y sus aliados del Partido Republicano están gastando más de 40 millones de dólares para arrebatar el escaño al senador demócrata Ben Cardin, según AdImpact, que rastrea el gasto en publicidad. Alsobrooks ganó una costosa primaria, y ella y otros grupos demócratas han gastado o reservado alrededor de 30 millones de dólares en anuncios desde que comenzaron oficialmente las elecciones generales. Cardin está a punto de jubilarse.

Alsobrooks y los grupos demócratas están explicando a los votantes que incluso si votaron por Hogan en el pasado para gobernador, es un cálculo diferente cuando se vota por un candidato al Senado que ayudará a determinar si los republicanos controlan la cámara. Si bien Hogan fue elegido gobernador en 2014 y reelegido en 2018, Maryland no ha enviado a un republicano al Senado de los Estados Unidos en más de 30 años.

El representante demócrata David Trone se postuló sin éxito para el Senado en lugar de la reelección, dejando un escaño vacante en el 6to Distrito Congresional en el oeste de Maryland. La demócrata April McClain Delaney, casada con el excongresista John Delaney, se presenta para ese escaño contra el candidato republicano de 2022, Neil Parrot, en una contienda en la que los demócratas han gastado millones de dólares.

Los representantes demócratas Dutch Ruppersberger y John Sarbanes también se retiran, aunque sus escaños vacantes han atraído mucha menos atención que la carrera por el 6to Distrito.

La papeleta presidencial incluye a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, al expresidente republicano Donald Trump y a tres candidatos de terceros partidos. El último candidato presidencial republicano que ganó los votos del Colegio Electoral de Maryland fue George H.W. Bush en 1988.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Maryland:

5 de noviembre.

8 p.m. hora del este.

10 votos, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Jill Stein (Green) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Robert F. Kennedy Jr. (sin afiliación).

Senado federal: Alsobrooks (D) vs. Hogan (R) y un otro.

Medida electoral: SB798 (derecho a la libertad reproductiva).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, alcalde de Baltimore.

2020: Biden (D) 65%, Trump (R) 32%, anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 8 p.m. hora del este.

4.552.017 (hasta el 1ro de agosto de 2024). Aproximadamente 48% demócratas, 22% republicanos.

Fue de 68% de los votantes registrados en 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 82% del voto total.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 45% del voto total.

Primeros votos reportados, 3 de noviembre de 2020: 8:55 p.m. hora del este.

Para la medianoche hora del este: aproximadamente el 8% del total de los votos emitidos se había reportado.

La periodista de The Associated Press Maya Sweedler contribuyó.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

