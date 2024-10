Qué esperar el día de las elecciones en Nebraska

WASHINGTON (AP) — Nebraska tiende a votar abrumadoramente por republicanos en las elecciones estatales, pero igual será observado de cerca en la venidera jornada electoral. ¿La razón? Es uno de solo dos estados —el otro es Maine— que no asigna todos sus votos del Colegio Electoral al ganador del voto popular estatal.

En lugar de ello, el que gane a nivel estatal se lleva dos de los cinco votos, mientras que los otros tres van a cada uno a los que ganen en los tres distritos congresionales del estado. Ello quiere decir que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris tiene oportunidad de llevarse un voto del Colegio Electoral en su contienda contra el expresidente republicano Donald Trump, en un estado que no se ha volcado por un demócrata desde que lo hizo Lyndon B. Johnson en 1964.

Si Harris logra eso, lo más probable es que sea en el 2do Distrito Congresional. Ese distrito, que incluye a Omaha, respaldó por primera vez a un demócrata en 2008 con Barack Obama. En las dos elecciones siguientes se volcó a favor de republicanos, pero en 2020 apoyó al presidente Joe Biden.

Nebraska también podría desempeñar un papel clave en la batalla por el control del Senado. Por primera vez desde 1954, ambos escaños del estado están en juego.

Una elección especial decidirá quién concluye el período iniciado por el exsenador republicano Ben Sasse, quien renunció para asumir la presidencia de la Universidad de Florida en 2023. El exgobernador de Nebraska Pete Ricketts fue designado para el escaño y está compitiendo para concluirlo, frente a Preston Love, un activista demócrata de Omaha.

Grupos políticos nacionales han estado vertiendo dinero en la reñida contienda entre la senadora republicana Deb Fischer, quien busca la reelección, y el candidato independiente Dan Osborn. Pero aun si gana Osborn, ello podría no beneficiar mucho a los demócratas, ya que el exlíder sindicalista ha dicho que de ser elegido no votará con ninguno de los dos partidos.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Nebraska:

El 5 de noviembre.

9 p.m. hora del este

5 totales, dos asignados al ganador del estado y uno cada uno por los tres distritos congresionales del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Cornel West (Legal Marijuana NOW) vs. Jill Stein (no tiene filiación partidista).

Senado federal (período entero): Fischer (R) vs. Osborn (no tiene filiación partidista).

Senado federal (período parcial): Ricketts (R) vs. Love (D).

2do Distrito Congresional: Tony Vargas (D) vs. Don Bacon (R).

Medidas electorales: Iniciativa 434 (para prohibir los abortos después del primer trimestre), Iniciativa 437 (para legalizar la marihuana para fines médicos), Iniciativa 439 (derecho al aborto).

Cámara de Representantes federal, Legislatura estatal, Comisión de Servicios Públicos.

2020: Trump (R) 59%, Biden (D) 39%. AP declaró el ganador estatal el martes 3 de noviembre del 2020 a las 9 p.m. hora del este.

1.249.508 (al 1 de octubre de 2024). Alrededor de un 27% son demócratas, alrededor de un 49% son republicanos, alrededor de un 22% no tienen filiación partidista.

En las elecciones presidenciales de 2020 fue de 75% de los votantes registrados.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2020: aproximadamente 56% de todos los votos.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2022: aproximadamente 39% de todos los votos.

Los primeros votos fueron reportados el 3 de noviembre de 2020 a las 9:02 p.m. hora del este.

Para la medianoche se habían reportado alrededor de 71% de todos los votos.

___

Contribuyeron a esta nota las corresponsales Hannah Fingerhut y Maya Sweedler.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

__

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

AP