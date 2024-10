Qué esperar el día de las elecciones en Nueva Hampshire

WASHINGTON (AP) — Nueva Hampshire ha respaldado al candidato demócrata en siete de las ocho últimas elecciones presidenciales, aunque en muchos de esos años ha sido un estado competitivo debido a los pequeños de márgenes de victoria. El expresidente y candidato republicano Donald Trump, quien se enfrenta a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y otros dos candidatos, ha ganado las primarias republicanas de Nueva Hampshire tres veces, pero perdió en el estado las últimas dos elecciones generales.

La exsenadora federal republicana Kelly Ayotte compite contra la exalcaldesa demócrata de Manchester Joyce Craig en la contienda para reemplazar al gobernador republicano Chris Sununu, quien no busca la reelección tras servir en cuatro períodos.

También hay un escaño vacante en el 2do Distrito Congresional, donde la demócrata Maggie Goodlander se enfrenta a la republicana Lily Tang Williams. En el 1er Distrito, el representante demócrata Chris Pappas busca reelegirse para un cuarto período, compitiendo con el republicano Russell Prescott.

Nueva Hampshire reporta sus resultados por municipio o distrito electoral, no por condado, y cuenta la gran mayoría de sus votos la misma noche de las elecciones. Cada municipio o distrito electoral usualmente publica todos sus resultados de una sola vez. Históricamente, menos del 10% de los votos en Nueva Hampshire son depositados antes del día de las elecciones, pues el estado requiere un justificativo para votar a distancia.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Nueva Hampshire:

El 5 de noviembre.

7 p.m., 7:30 p.m. y 8 p.m. hora del este, dependiendo de la municipalidad.

4 votos, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green).

Para gobernador: Ayotte (R) vs. Craig (D) y un otro.

1er Distrito Congresional: Pappas (D) vs. Prescott (R).

2do Distrito Congresional: Goodlander (D) vs. Williams (R).

Senado estatal, Cámara de Representantes estatal, Consejo Ejecutivo, Pregunta 1 (para elevar la edad de jubilación en la rama judicial).

2020: Biden (D) 53%, Trump (R) 45%. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 10:54 p.m., hora del este.

890.518 (hasta el 30 de septiembre de 2024). Alrededor de un 29% son demócratas, alrededor de un 34% son republicanos y un 37% no tienen filiación política.

Fue de 72% de los votantes registrados en noviembre 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor de 32% del total de votos

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor de 10% del total de votos

Primeros votos reportados: el martes 3 de noviembre del 2020 a las 7:22 p.m., hora del este

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 63% del total de los votos emitidos se había reportado.

