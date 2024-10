Qué esperar el día de las elecciones en Ohio

WASHINGTON (AP) — La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se encuentran en una reñida contienda por la Casa Blanca, pero en Ohio, es una disputa más abajo en la papeleta la que ha estado recibiendo la mayor parte de la atención en las elecciones generales del 5 de noviembre.

La candidatura del senador demócrata Sherrod Brown para un cuarto mandato se perfila como la más dura hasta la fecha, ya que su partido intenta aferrarse a una estrecha mayoría en la cámara. Su oponente republicano es Bernie Moreno, un empresario de Cleveland que contó con el respaldo de Trump en las competitivas primarias del Partido Republicano celebradas en marzo.

Ohio se ha caído de la lista de campos de batalla presidenciales: en 2020, Joe Biden se convirtió en el primer presidente desde el también demócrata John F. Kennedy en ganar la Casa Blanca sin ganar Ohio. Pero el enfrentamiento Harris-Trump se ha cernido sobre la contienda que jugará un papel en decidir el equilibrio de poder del Senado.

En julio, Brown pidió al entonces candidato presidencial Biden que abandonara la contienda un mes después de su titubeante desempeño en el debate contra Trump. Apoyó a Harris para sustituir a Biden en la candidatura, pero no acudió a la Convención Nacional Demócrata en agosto. Moreno ha acusado a Brown de distanciarse de Harris, algo que el equipo de campaña de la senadora ha negado.

Su compatriota JD Vance, candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, y Trump también han centrado la atención en el estado, sobre todo difundiendo infundadas teorías conspirativas sobre los migrantes haitianos en Springfield.

La contienda va camino de ser la más cara del Senado en este ciclo. Las campañas, los partidos y los grupos externos han gastado más de 400 millones de dólares en anuncios de campaña, según la empresa de rastreo de anuncios de campaña AdImpact. Los informes financieros de campaña muestran que Brown ha gastado más de 80 millones de dólares en la campaña a principios de octubre, eclipsando con creces los 19 millones de dólares que Moreno gastó en el mismo período. Pero los dos comenzaron el mes casi en igualdad de condiciones en cuanto a efectivo en el banco; Brown tenía 4,5 millones de dólares, mientras que Moreno tenía 3,2 millones. Moreno prestó a su campaña 4,5 millones de dólares a lo largo de las primarias republicanas.

Además de la contienda por el Senado, dos congresistas demócratas de Ohio también se enfrentan a rivales competitivos. En el 9o distrito del Congreso, la veterana Marcy Kaptur aspira a un 22o mandato frente al republicano Derek Merrin. En el 13no distrito, la diputada Emilia Sykes se enfrenta al republicano Kevin Coughlin.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Ohio:

El 5 de noviembre.

7:30 p.m., hora del este

17 votos, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Jill Stein (Otro) vs. Chase Oliver (Libertario) y otros dos.

Senado federal: Brown (D) vs. Moreno (R) y otro.

9no Distrito Congresional: Kaptur (D) vs. Merrin (R) y otro.

13vo Distrito Congresional: Sykes (D) vs. Coughlin (R).

Medidas electorales: Asunto 1 (Crear una comisión ciudadana de redistribución de distritos).

Para la Corte Suprema estatal, el Senado estatal y la Cámara de Representantes estatal.

Tanto en las elecciones presidenciales de 2020 como en las elecciones al Senado de Estados Unidos de 2022 entre Vance y el entonces representante Tim Ryan, tanto Biden como Ryan obtuvieron una ventaja considerable en el recuento de votos cuando se conocieron los primeros votos tras el cierre de las urnas a las 7:30 p.m. ET. Se trataba de votos por correo y votos anticipados en persona, que han tendido a favorecer a los demócratas en las últimas elecciones. Esa ventaja se fue reduciendo a lo largo de las dos horas siguientes, a medida que se incluían en el recuento los votos favorables a los republicanos emitidos el día de las elecciones. Los republicanos Trump y Vance superaron a sus oponentes demócratas en el recuento de votos hacia las 9:30 p.m. ET. Tanto Biden como Ryan perdieron a nivel estatal, Biden con el 45% de los votos y Ryan con el 47%.

En las elecciones estatales, los republicanos suelen obtener sus mejores resultados en el oeste de Ohio, a lo largo de la frontera con Indiana; en el centro de Ohio, en el anillo de condados más allá de Columbus, y en el sur, a lo largo de las fronteras con Kentucky y Virginia Occidental. También obtienen buenos resultados en la mayor parte del resto del estado, aunque a veces con márgenes ligeramente inferiores.

Las bases demócratas se agrupan en torno a las ciudades más grandes de Ohio: Columbus, Cleveland, Cincinnati, Toledo y, en menor medida, Akron. También obtienen buenos resultados en el pequeño condado de Athens, sede de la Universidad de Ohio. Biden, Ryan y Hillary Clinton se impusieron en estos seis condados en sus últimas elecciones estatales. Además, Biden y Ryan ganaron en la zona de Dayton, mientras que Clinton y Ryan ganaron en el condado de Lorain, a orillas del lago Erie. Clinton también ganó el condado de Mahoning en el noreste en 2016.

Brown debería ser capaz de mantener los seis condados principales de Biden-Clinton-Ryan la noche de las elecciones. Si gana la reelección también dependerá de cómo lo haga en los condados de Montgomery (hogar de Dayton), Lorain y Mahoning, así como en los siete condados adicionales que llevó la última vez que se presentó en 2018. Son Ottawa y Wood a las afueras de Toledo, Erie bordeando el lago y Ashtabula, Lake, Portage y Trumbull en el noreste. También tendrá que obtener grandes márgenes en Franklin (sede de Columbus) y Cuyahoga (sede de Cleveland), donde rondó la marca del 70% en 2018.

The Associated Press no hace proyecciones y sólo declarará un ganador cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados acortar distancias. Si una contienda no ha sido declarada ganadora, AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Los recuentos en Ohio son automáticos si el margen es inferior al 0,25% del total de votos en las elecciones estatales o al 0,5% en las de distrito. La AP puede declarar un ganador en una contienda que es elegible para un recuento si puede determinar que la ventaja es demasiado grande para que un recuento o una impugnación legal cambien el resultado.

2020: Trump (R) 53%, Biden (D) 45%, AP declaró el ganador el miércoles, 4 de noviembre de 2020, a las 12:19 a.m. ET.

8,060,554 (hasta el 10 de mayo de 2024).

Fue de 73% de los votantes registrados en 2020.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2020: aproximadamente 59% de todos los votos.

Votos depositados antes del día de las elecciones en 2022: aproximadamente 35% de todos los votos.

Los primeros votos reportados en noviembre de 2020: 7:39 p.m. ET.

Para la medianoche ET: un 95% de todos los votos depositados habían sido reportados.

Hannah Fingerhut y Maya Sweedler, periodistas de Associated Press, contribuyeron a este despacho.

