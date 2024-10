Qué esperar el día de las elecciones en Tennessee

WASHINGTON (AP) — Los votantes de Tennessee se pronunciarán sobre la contienda por la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre, así como sobre las contiendas para el Congreso y la Legislatura estatal.

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump competirán por los 11 votos del Colegio Electoral de un estado que ha apoyado al candidato republicano en las últimas seis elecciones. Esa racha comenzó en 2000, cuando el entonces vicepresidente Al Gore perdió su estado natal ante el republicano George W. Bush. Tennessee fue alguna vez un indicador presidencial confiable, luego de votar por todos los candidatos ganadores desde el demócrata Lyndon Johnson hasta la reelección de Bush, pero hoy es un territorio republicano seguro. Trump ganó en 2020 por un margen de 23 puntos.

Cinco candidatos independientes también aparecen en la boleta presidencial, incluidos Jill Stein y Robert F. Kennedy Jr., quien abandonó la contienda en agosto y respaldó a Trump.

La única otra contienda estatal en la papeleta es para el Senado de Estados Unidos, donde la titular republicana Marsha Blackburn busca un segundo mandato contra la representante estatal demócrata Gloria Johnson. Johnson es miembro de los “Tres de Tennessee”, un grupo de representantes estatales a quienes sus colegas intentaron expulsar de la cámara baja cuando se unieron a una protesta en favor del control de armas en el pleno de la cámara en 2023.

En la Legislatura estatal, aproximadamente la mitad de los 33 escaños del Senado estatal de Tennessee y los 99 escaños de la cámara baja estatal se disputarán en las elecciones. Los republicanos tienen supermayorías desequilibradas en ambas cámaras, las cuales no están en riesgo en noviembre.

The Associated Press no hace predicciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás del líder cerrar la brecha. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Tennessee:

5 de noviembre.

8 p.m., hora del este.

11, otorgados al ganador estatal.

Presidente: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert Kennedy Jr. (independiente) vs. Jill Stein (independiente) y otros tres.

Senado federal: Blackburn (R) vs. Johnson (D) y otros tres.

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal y cámara baja estatal.

2020: Trump (R) 61%, Biden (D) 37%. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 8 p.m., hora del este.

4.652.300 (al 1 de junio de 2024).

En las elecciones presidenciales de 2020: 69% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 75% del total de los votos.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 51% del total de los votos.

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020: 8:05 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 98% del total de los votos emitidos se había informado.

Las periodistas de The Associated Press Rebecca Reynolds y Maya Sweedler contribuyeron a este despacho.

