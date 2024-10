Qué esperar el día de las elecciones en Virginia Occidental

WASHINGTON (AP) — La vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump competirán por los cuatro votos electorales de Virginia Occidental en las elecciones generales del 5 de noviembre. Los votantes también emitirán su voto para una lista completa de contiendas federales y estatales, incluida una por el Senado de Estados Unidos que ayudará a decidir el control de la cámara el año próximo.

Ni Harris ni Trump han hecho campaña en Virginia Occidental, y el estado no ha sido un campo de batalla presidencial competitivo desde hace años. Virginia Occidental fue un territorio demócrata confiable durante la mayor parte del siglo XX, pero los candidatos presidenciales republicanos han ganado el estado por márgenes cómodos desde la victoria de George W. Bush allí en 2000.

También aparecen en la boleta presidencial de este año tres candidatos independientes o de terceros partidos, incluidos Jill Stein y Robert F. Kennedy Jr. —quien abandonó la contienda en agosto y respaldó a Trump—.

En la contienda por el Senado de Estados Unidos, el gobernador republicano Jim Justice compite contra el demócrata Glenn Elliott y el libertario David Moran para suceder a Joe Manchin, demócrata convertido en independiente, quien no busca un tercer mandato completo. El retiro de Manchin ha complicado las esperanzas demócratas de mantener el control de la cámara el próximo año. La victoria de Justice sería suficiente para dar al Partido Republicano una mayoría si Trump gana la Casa Blanca, siempre que mantengan sus otros escaños.

Patrick Morrisey, el fiscal general estatal republicano, compite contra el demócrata Steve Williams y tres candidatos de terceros partidos para reemplazar a Justice como gobernador. Los votantes también decidirán dos contiendas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluido el escaño del segundo distrito del Congreso al cual Alex Mooney, el actual titular republicano, renunció para competir en las primarias para el Senado de Estados Unidos contra Justice.

Otras contiendas en la boleta incluyen el Senado estatal, la cámara baja estatal, el fiscal general y otros cargos estatales, así como una medida en la boleta que prohibiría el suicidio médicamente asistido.

En años recientes, Virginia Occidental ha elegido cada vez más a candidatos republicanos para el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, así como para cargos estatales. Antes de cambiar de afiliación partidaria, Manchin era uno de los últimos demócratas que representaban al estado.

The Associated Press no hace predicciones y declara un ganador únicamente cuando ha determinado que no existe ningún escenario que permita a los candidatos que van detrás del líder cerrar la brecha. Si una contienda no se ha declarado, la AP continúa con su cobertura de cualquier acontecimiento de interés periodístico, como concesiones de candidatos o declaraciones de victoria. Al hacerlo, dejará en claro que la AP aún no declara un ganador y explicará la razón.

A continuación, se muestra un vistazo a lo que puede esperar en las elecciones de 2024 en Virginia Occidental:

5 de noviembre.

7:30 p. m., hora del este.

4, otorgados al ganador estatal.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Jill Stein (Mountain Party) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Robert F. Kennedy Jr. (independiente).

Senado federal: Elliott (D) contra Justice (R) y uno más.

Gobernador: Williams (R) contra Morrisey (R) y otros tres.

Medida electoral: Enmienda Constitucional 1 (prohibir el suicidio médicamente asistido).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, cámara baja estatal, fiscal general, comisionado de agricultura, auditor, secretario de gobierno y tesorero.

2020: Trump (R) 69%, Biden (D) 30%. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 7:30 p.m., hora del este.

1.201.724 (al 30 de septiembre de 2024). Aproximadamente el 29% son demócratas, el 41% son republicanos y el 25% no pertenecen a ningún partido.

En las elecciones presidenciales de 2020: 63% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor del 50% del total de los votos.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor del 29% del total de los votos.

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020: 7:57 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 96% del total de los votos emitidos se había informado.

La periodista de The Associated Press Maya Sweedler contribuyó a este despacho.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

