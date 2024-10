Qué esperar el día de las elecciones en Wisconsin

WASHINGTON (AP) — Wisconsin no es ajeno a las elecciones presidenciales reñidas. El margen de victoria fue inferior a un punto porcentual en las elecciones de 2020, 2016, 2004 y 2000 en el estado. Así podría ser de nuevo esta jornada electoral.

Tanto el expresidente republicano Donald Trump como la vicepresidenta demócrata Kamala Harris están compitiendo arduamente por los 10 votos del Colegio Electoral que están en juego en Wisconsin y han realizado frecuentes escalas en el estado, incluyendo varias en las áreas metropolitanas de Milwaukee, Madison y Green Bay, las cuales representan muchos votos.

Wisconsin fue uno de los tres estados del llamado “muro azul” (Michigan y Pensilvania son los otros) que se decantó por Trump por un estrecho margen en 2016, después de haber votado durante casi 30 años por candidatos presidenciales demócratas. Cuatro años después, el demócrata Joe Biden volvió a ganar los tres estados para los demócratas con un margen en Wisconsin de unos 20.000 votos de los casi 3,3 millones de sufragios emitidos.

En las elecciones al Senado federal, la demócrata Tammy Baldwin aspira a un tercer mandato frente al republicano Eric Hovde. Baldwin es uno de los cinco demócratas vulnerables del Senado que defienden un escaño frente a un aspirante bien financiado y respaldado por Trump en un ciclo de campaña en el que la derrota de uno solo probablemente costaría al partido el control de la cámara. Tanto la campaña de Baldwin como la de Hovde y sus aliados han cubierto el estado con más de 160 millones de dólares en publicidad, según datos de la empresa de rastreo de anuncios de campaña AdImpact.

En la legislatura estatal, los demócratas esperan que la nueva distribución de distritos les ayude a recortar las mayorías asimétricas de las que han disfrutado los republicanos en ambas cámaras durante más de una década. Casi la mitad de los 33 escaños del Senado estatal de Wisconsin y los 99 escaños de la Asamblea estatal se someten a elecciones este año. En la Asamblea estatal, los demócratas tienen su ciclo de campaña más competitivo en años, gracias en gran parte a la nueva distribución de los distritos y a jubilaciones.

Los votantes de Wisconsin también dirimirán una iniciativa que modificaría la Constitución del estado para prohibir específicamente a los no ciudadanos votar en las elecciones estatales. Los no ciudadanos ya tienen prohibido participar en las elecciones federales en todo el país, y ningún estado les permite votar en las elecciones estatales. Sin embargo, algunos municipios de algunos estados permiten a los no ciudadanos votar en las elecciones locales. La cuestión ha dado pie a que algunos republicanos en el Congreso y en varios estados intenten prohibir totalmente esta práctica.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones de 2024 en Wisconsin:

5 de noviembre.

9 p.m., hora del este

10, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Randall Terry (Constitution) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) vs. Claudia De la Cruz (Party for Socialism and Liberation) vs. Cornel West (Justice for All) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We the People).

Senado federal: Baldwin (D) vs. Hovde (R) y otros dos.

Medida electoral: Pregunta 1 (exigir la ciudadanía estadounidense para votar).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal y Asamblea estatal.

En Wisconsin, los primeros resultados de votos comunicados la noche del día de elecciones tienden a ser una mezcla de votos emitidos el día de las elecciones y por adelantado. En las primarias presidenciales de abril, más de un tercio de los condados comunicaron la mayoría o la totalidad de sus resultados de voto en su primer informe por la noche, incluidos los votos en persona del día de las elecciones, así como los votos por correo y los votos anticipados.

Pero los condados más grandes, incluidos los bastiones demócratas de Milwaukee y Dane, tardaron mucho más. Su primera actualización de la noche incluía sólo una pequeña parte del total de votos emitidos. En una contienda reñida, eso probablemente signifique esperar a los resultados finales en ambos lugares para saber quién ha ganado el estado.

En 2016, la demócrata Hillary Clinton perdió frente a Trump a pesar de ganar el condado de Milwaukee con el 66% de los votos; el condado de Dane, sede de Madison, con el 70%; y el condado de LaCrosse con el 51%. Cuatro años después, Biden ganó en Milwaukee con el 69% de los votos, en Dane con el 76% y en LaCrosse con el 56%, logrando una ajustada victoria en todo el estado.

Trump ganó el condado de Brown, hogar de Green Bay, en 2016 y 2020 con cerca del 52% de los votos, pero Biden tuvo una mejor actuación que Clinton allí en alrededor de 4 puntos porcentuales en su camino hacia la victoria.

Junto con el apoyo en las zonas más rurales del estado, Trump probablemente necesitará obtener grandes cifras en los condados de Waukesha, Ozaukee y Washington, en los suburbios de Milwaukee, para contrarrestar el fuerte apoyo demócrata que Harris probablemente obtendrá en Milwaukee y Dane.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos que van a la zaga cerrar la brecha. Si no se ha declarado un ganador en una contienda, la AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como si un candidato se dice ganador o reconoce su derrota. Al hacerlo, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará por qué.

Los recuentos no son automáticos en Wisconsin, pero los candidatos pueden solicitarlos y pagarlos si el margen de votos es inferior a un punto porcentual. La AP puede declarar un ganador en una contienda que es elegible para un recuento si se puede determinar que la ventaja es demasiado grande para que un recuento o impugnación legal cambie el resultado.

2020: Biden (D) 50%, Trump (R) 49%; Anuncio del ganador por parte de la AP: miércoles 4 de noviembre de 2020, 2:16 p.m. hora del este.

3.503.706 (hasta el 1ro de septiembre de 2024).

En las elecciones presidenciales de 2020: 84% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones en 2020: alrededor de 61% del total.

Votos emitidos antes de día de las elecciones en 2022: alrededor de 29% del total.

Los primeros votos fueron reportados el 3 de noviembre de 2020 a las 9:07 p.m. hora del este.

Para la medianoche hora del este: alrededor de 70% de todos los votos habían sido reportados.

___

Los periodistas de Associated Press Hannah Fingerhut, Dave Zelio y Maya Sweedler contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

__

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

AP