"Chucky" Lozano desea suerte a México en la Copa América y espera volver al equipo

SAN DIEGO (AP) — Durante su presentación con el San Diego FC el jueves, el delantero Hirving Lozano no pudo evitar hablar de la selección mexicana que a la misma hora y en la misma ciudad se entrenaba para su participación en la Copa América que arranca la próxima semana.

El “Chucky” fue uno de cinco notorias ausencias en la última convocatoria del Tri junto al portero Guillermo Ochoa, los delanteros Raúl Jiménez y Henry Martín, además del lateral Jesús Gallardo.

Su ausencia fue más notoria porque el resto de los ausentes sobrepasan la barrera de 30 años y el técnico Jaime Lozano y los dirigentes buscan renovar la plantilla. Pero Lozano tiene apenas 28 años.

“Si me enteré de que la selección está aquí, pero son decisiones que se salen de mis manos, les deseo lo mejor”, dijo Lozano al final de su presentación. “Yo he dicho que soy feliz yendo a la selección, me encanta y disfruto cada oportunidad, yo estoy abierto y disponible, ojalá me den la oportunidad de seguir yendo”.

Esa decisión dependerá de Lozano, quien ha dicho que los jugadores excluidos de momento pueden regresar más adelante en el proceso y que por ahora sólo quería ver a otros jugadores de cara al Mundial 2026.

En la portería la intención era probar a Luis Malagón por Ochoa y adelante dejar libre de competencia a Santiago Giménez, relegando a Jiménez y Martín. Gerardo Arteaga es el relevo de Gallardo por la banda.

En el caso de Lozano, quien fue mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, su competencia es el colombiano nacionalizado Julián Quiñones, quien es sólo un año menor que él.

“Jaime habló conmigo y me dijo que quería ver gente joven y que no iba a participar en la Copa América, lo acepté de la mejor manera y sólo eso”, dijo el jugador, que llegó a San Diego con un acuerdo por cuatro años que inicia en enero.

Algunos analistas en México consideran que su ausencia de la selección no tiene tanto que ver con su edad sino con los abiertos cuestionamientos que hizo a los planteamientos tácticos del entrenador en la final de Liga de Naciones ante Estados Unidos.

“La prensa lo tomó diferente, yo no señalé nada en específico y cada uno tiene su opinión, pero ya son decisiones que cada uno toma, yo estoy en un nivel sumamente bueno y seguiré luchando por ir a la selección”, añadió.

Lozano, quien aun jugará medio semestre más con el PSV Eindhoven de Holanda, espera evitar unirse a la lista de jugadores mexicanos que luego de desembarcar en la MLS quedaron relegados de la selección mexicana como Carlos Vela, Javier Hernández, Héctor Herrera y Alan Pulido.

“No es preocupación porque voy a seguir jugando, mostrando la calidad que tengo, estoy feliz en la MLS y voy a seguir trabajando y jugando por un lugar en la selección y si es así iré con mucho gusto”, agregó. “Voy a mostrar en la cancha y ya decidirá el entrenador que esté en la selección”.

