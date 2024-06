"Claro que me imagino con la copa", se ilusiona Alcaraz tras pasar a la final

El español Carlos Alcaraz, clasificado este viernes a la final de Roland Garros por primera vez en su carrera, admitió que ya se imagina "con la copa" a pesar de que sabe que el último duelo será "durísimo".

"Claro que me imagino con la copa, estamos solo a un pasito. Es uno de los pasos más difíciles, ganar una final, que son siempre complicadas", dijo Alcaraz en su conferencia de prensa tras su victoria en cinco sets sobre el italiano Jannik Sinner en semifinales.

"Hay una frase que me repito, que es la de que las finales están para ganarlas, no para jugarlas. Tengo la imagen con el trofeo en la cabeza, pero el camino todavía es largo", apuntó. Las otras dos finales del Grand Slam que disputó anteriormente, en Estados Unidos en 2022 y Wimbledon en 2023, cayeron de su lado.

Lo que sí consideró Alcaraz, número 3 del ranking ATP, es que el choque de este viernes ante Sinner, segundo de la clasificación mundial y próximo número 1, no era "una final anticipada" como venía proclamando la prensa en los últimos días.

"Yo no siento para nada que fuera una final anticipada, el domingo va a ser un partido durísimo. Afrontaré el partido del domingo como el de hoy, sabiendo que será durísimo y que voy a tener que pelear. Hoy fue una gran victoria, pero no era una final anticipada", sentenció, todavía sin saber cuál era su adversario en el último partido porque mientras hablaba se estaba disputando la semifinal entre Casper Ruud y Alexander Zverev.

Su triunfo ante Sinner vino además acompañado de épica, con remontada incluida y después de más de cuatro horas de batalla.

- Fortaleza mental -

"Hoy estuve positivo todo el rato, fuerte de cabeza, no me fui en ningún momento. Eso para mí es un orgullo, saber que no voy tropezando en la misma piedra. Fue un partido muy completo por mi parte", celebró.

"En un quinto set todos sabemos que hay que dejarlo todo en la pista. Ahí tienes que incrementar tu nivel, no es el momento de mostrar debilidad o hacer ver a tu rival que estás cansado, aunque con el calor y tantas horas claro que estás cansado, pero es el momento de sacar fuerza y no dejar ver la flaqueza. Tengo la estadística a favor en los quintos sets, eso me ayuda a tener tranquilidad cuando tengo que jugarlos", apuntó.

Alcaraz puede ser campeón en París precisamente el 9 de junio, en el día de su región, Murcia (sudeste de España), a la que quiere dedicarle la Copa de los Mosqueteros. Destacó además el gran momento del deporte murciano, con el equipo local, el UCAM, clasificado para la final de la liga española de básquet (ACB) frente al Real Madrid.

"Siempre digo que es un orgullo ser de Murcia. Tanto en el deporte como en todos los ámbitos estamos creciendo, estamos en el mapa. Por el UCAM, por el fútbol sala, la gastronomía, el clima. Todo lo tenemos bueno allí. Ojalá el domingo, en el Día de la Región de Murcia, pueda brindarles un triunfo", deseó.

