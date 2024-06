"Cuando ganas el Tour de Francia, te das cuenta de su grandeza", dice italiano Nibali

"Cuando ganas el Tour de Francia, te das cuenta de la grandeza de esta prueba", explica a la AFP Vincenzo Nibali, último ciclista italiano que ganó en 2014 la carrera por etapas más prestigiosa y cuya próxima edición comenzará el sábado en Florencia (Italia).

PREGUNTA: Hace diez años ganó el Tour. ¿Qué recuerdo tiene?

RESPUESTA: "Por supuesto es un recuerdo maravilloso y no sólo porque gané, sino por todo lo que viví en esa carrera, la llegada a los Campos Elíseos, el entusiasmo de la gente en las carreteras, la belleza de París. Fue algo realmente espectacular".

P: Es usted uno de los siete corredores de toda la historia del ciclismo en haber ganado las tres grandes vueltas por etapas. Para usted, cuál de esas victorias es la más importante?

R: "Como italiano, claramente mi primera victoria en el Giro (2013) es la que más significa para mí. Era algo que deseaba. Tras mi triunfo en la Vuelta (2010), no me di cuenta realmente de lo que había logrado, necesité tiempo para digerilo y para volver a ganar una gran vuelta. Mi carrera estuvo marcada por una constante progresión: primero la Vuelta a España, luego el Giro de Italia y finalmente el Tour de Francia. Pero cuando ganar el Tour de Francia, te das cuenta de la grandeza de esta prueba. Pero entonces también me costó digerirlo: me dio una visibilidad enorme, fue un gran éxito para mí, pero mentalmente, sufrí después. Fue agobiante".

- Cambios en el ciclismo -

P: Diez años después de su triunfo en el Tour y ocho después de su segundo Giro, Italia sigue esperando un sucesor. ¿Por qué?

R: "Hay muchas razones, no una solo. En Italia, como en todos los sitios, los costes en el ciclismo han aumentado. No hablo solo de los equipos World Tour (primera división), sino también de los clubes, lo que ha llevado a la desaparición de algunos de ellos. Hay que relanzar el ciclismo desde la base, con los niños y los jóvenes. Sólo así podremos encontrar al 'CAMPEÓN'. El ciclismo también se ha internacionalizado mucho, ya no solo es un deporte europeo como antes, con Francia, Italia, España, Bélgica y Países Bajos. Y el nivel es cada vez más alto, por lo que para un corredor italiano es más difícil destacar (...) Pensaba que alguien como Fabio Aru (vencedor de la Vuelta en 2015) podría haber tomado el relevo, pero se retiró pronto (en 2021 a los 31 años), completamente quemado. Es lo que pasa en el ciclismo moderno: los directores de equipo buscan tener corredores listos con 21-22 años y quizás pierden de vista a otros atletas que pueden tener un crecimiento más progresivo".

P: ¿Podrá Tadej Pogacar hacer el doblete Giro-Tour, 26 años después de Marco Pantani?

R: "Es muy posible, como Jonas Vingegaard podría intentarlo en un futuro. El ciclismo se ha vuelto en algo muy tecnológico, donde todo está calculado, desde la preparación en pretemporada, la nutrición, la bicicleta, el maillot, el casco. Las ganancias marginales se han vuelto fundamentales".

P: ¿Qué le inspira esta generación de los Pogacar, Vingegaard, Van der Poel y Evenepoel, que ganan en todos los terrenos?

R: "Te obligan a ver las carreras desde la salida, porque si enciendes el televison a 80 km de la meta, es posible que ya esté todo decidido. Cuando pasé a profesionales, más o menos tenía una manera de correr de atacar rápidamente, pero con los años, cambié de estilo. Ellos mantienen esta manera de correr como los amateurs".

jr/jk/smr/mcd/dr

AFP