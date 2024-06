"Este es el camino a seguir", dice Morata tras el triunfo ante Croacia

Álvaro Morata, capitán de la selección española y autor del primer gol en el triunfo 3-0 sobre Croacia, este sábado en Berlín en partido de la Eurocopa, en declaraciones a la televisión española:

"Era importante empezar así. He visto al equipo con ganas. Hemos apretado a una buena selección arriba y a pensar en el próximo partido. Este es el camino a seguir. El campo estaba un poco seco y en la primera (ocasión) he intentado sorprender a Livakovic. Luego, en la segunda (el gol), sabía que si los extremos rompían iba a haber espacio para dar ese pase y Fabián me la ha dado. Ya dije el otro día que es buenísimo, ha hecho un partidazo y luego ha metido un gran gol".

Pm/mcd

AFP