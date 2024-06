"He llegado cuando tenía que llegar", afirma Laporte sobre su estado físico

El defensa central Aymeric Laporte, que tras ser baja en el debut de España en la Eurocopa completó el jueves los noventa minutos contra Italia, defendió este sábado su preparación física pese a jugar en el campeonato saudita y reafirmó su compromiso y "orgullo" con la Roja.

"Se ha especulado mucho, creo que no había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma pero suele pasar que hay mucha mala información, que se generen más titulares de la cuenta", valoró en rueda de prensa Laporte, que insistió en haberse preparado para el torneo.

"Estoy muy tranquilo, he llegado cuando se me dijo de llegar. Me preparé por mi cuenta también en todo momento y estaba muy preparado para llegar a la concentración", continuó el jugador del Al Nassr.

Luego de ser preguntado si la percepción sobre el campeonato saudita podría haber generado los comentarios hacia su estado de forma, Laporte fue tajante.

"Es un hecho, creo que la gente hace prejuicios sobre eso, sobre la Liga. También es verdad que somos todos conscientes de que es una Liga bastante reciente, que la gente de Europa vaya a jugar ahí y cada vez más", valoró pero puso de ejemplo a otro jugador del campeonato saudita, N'Golo Kanté, elegido Jugador del Partido por la UEFA en los dos encuentros de Francia.

"A lo mejor en un futuro se verá como un liga mucho más competitiva de la que se puede ver hoy en día", añadió al respecto.

- La Roja, "donde más he disfrutado"

El futbolista de 30 años, que ganó en 2023 un histórico triplete de Premier League, Copa de Inglaterra y Champions League, fue una de las estrellas atraídas por el campeonato de Arabia Saudita el pasado verano boreal, una decisión que tomó luego de hablar con el seleccionador con Luis de la Fuente.

"Lo llegué a hablar con el míster antes de tomar la decisión", declaró Laporte en rueda de prensa desde el campo base de España en el suroeste de Alemania.

"Para mí la selección es muy, muy importante, es de lo más importante en mi carrera deportiva, es donde más he disfrutado a lo largo de los últimos ocho años. Para mí es un orgullo representar a España, cada vez que visto la camiseta me siento muy orgulloso y muy identificado también", respondió al ser preguntado sobre el peso que tuvo la Roja en su traspaso.

Baja por problemas musculares en la entrada en liza de España contra Croacia, Laporte sumó sus primeros minutos en esta Eurocopa contra Italia, en el que arrancó como titular junto a Robin le Normand.

"Hablamos mucho en el campo, tenemos una comunicación muy fluida, tanto dentro como fuera del campo estamos hablando constantemente y en el último partido se ha visto y hemos hecho un buen partido y creo que es muy bueno para todos", concluyó.

Dam/eb

AFP