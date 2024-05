"Hemos hecho una temporada perfecta, la nota es diez", valora Giráldez

El entrenador del FC Barcelona, Jonatan Giráldez, celebró la "temporada perfecta" de su equipo, ganador de cuatro títulos, entre ellos la Champions League este sábado tras derrotar 2-0 al Lyon.

"Satisfecho, sí, porque hemos hecho una temporada perfecta, la nota es diez, hemos ganado los cuatro títulos, y aparte mereciéndolos, jugando bien al fútbol, siendo mejor que nuestros rivales, te diría que todos los partidos que hemos jugado este año hemos sido superiores a nuestros rivales", resumió Giráldez aludiendo a la conquista de la Supercopa de España, la liga española, la Copa de la Reina y la Champions League.

El técnico, que la próxima temporada dirigirá al Washington Spirit de Estados Unidos, afirmó que se va con la conciencia tranquila por el trabajo hecho. "Cuando dedicas tantas horas, y disfrutas tanto de tu profesión, pues me quedo con la conciencia tranquila de que he dado mi 100%, de que me he vaciado, de que he hecho todo lo posible para ayudar al equipo, he aportado mi granito de arena para ayudar al equipo a lograr los objetivos".

Junto a Giráldez habló en conferencia la designada como mejor jugadora del partido, Aitana Bonmatí, autora del primer gol, que destacó el ambiente azulgrana en las gradas. "Lo que hemos vivido hoy en San Mamés ha sido algo único, increíble, mágico. Cuando veníamos en el autobús y veíamos todas las calles llenas alrededor del estadio se me ponía la piel de gallina y no me quedaba otra que pensar que no podíamos fallar", confesó la actual Balón de Oro.

"Hemos estado a la altura, hemos sacado nuestra mejor versión de cada una", agregó.

Aitana eludió pronunciarse sobre si esta victoria escenifica un cambio de ciclo en el dominio del fútbol europeo a nivel de clubes: "Creo que venimos demostrando hace muchos años el equipo que somos, el partido de hoy obviamente nos vuelve a decir que somos campeonas de Europa un año más, pero el Olympique de Lyon sigue siendo un gran equipo. El año que viene tendremos que volver a empezar para ganar la Champions y no me gustaría hablar de que empieza una hegemonía ni nada de esto porque eso se tiene que demostrar cada año".

Iga/pm

AFP