"La ilusión es libre", dice De la Fuente tras ganar a Albania

"La ilusión es libre", señaló el seleccionador español Luis de la Fuente, tras la victoria 1-0 ante Albania, este lunes en Dusseldorf, finalizando la fase de grupos de la Eurocopa con tres triunfos y ningún gol encajado.

- 'Motor de aspectos positivos' -

"La ilusión es libre, pero siempre con los pies en el suelo, es un buen motor para generar otros aspectos positivos. Todos los partidos son de una igualdad tremenda, lo que hicimos hoy (lunes) y en los tres partidos tiene mucho mérito. Me dicen los compañeros que es la primera vez que sucede ganar los nueve puntos (en los tres primeros partidos) sin recibir goles en la historia de la Eurocopa y del Mundial".

- Rival de octavos -

"Tenemos que tener todo previsto para cuando sepamos el rival. Tenemos que tener esperar seguramente hasta el miércoles. Tenemos que estar preparados para ir con todo".

- Margen de mejora -

"El partido se desarrolló como habíamos previsto, con un rival con mucha energía. Hemos tenido que trabajar las transiciones y los repliegues. El margen de mejora está en que tenemos una nómina de futbolistas excepcionales y pueden ofrecer más. En octavos se nos exigirá más y así sucesivamente".

- Rol de favorito -

"Celebramos que la gente valore el trabajo y reconozca el talento de esta generación, pero no garantiza nada, tenemos los pies en el suelo. Los rivales serán exigentes, se quedarán las 16 mejores selecciones, no doy importancia a ser favoritos. Pido prudencia y ya sabemos como las gastamos en España, un día estás arriba y al día siguiente no vales nada".

- Ni un gol recibido en tres partidos -

"Es un trabajo colectivo, el fútbol es ataque y defensa. Lo que determina un gran equipo es el equilibrio. Hoy sufrimos en el segundo tiempo, no lo hemos deseado, pero nos da una lección sobre futbolistas comprometidos y generosos. Eso determina también que cuando tenemos el balón jugamos bien y buscamos al compañero. Me quedo con el trabajo de equipo, saber leer el partido".

- Diez cambios -

"Han jugado todos menos uno en esta competición (tercer portero, Álex Remiro). Hemos conseguido que jugaran todos y participaran. No es lo mismo vivir la experiencia desde el banquillo, a nosotros también nos viene muy bien, por ejemplo, Fermín cuando vuelva a jugar seguro que lo hará mejor".

- ¿En qué le gustaría mejorar? -

"Los partidos de Italia y Croacia fueron de un nivel altísimo, en la fase ofensiva estamos muy brillantes, en la defensiva somos solventes. El margen de mejora es un principio del vestuario: no nos conformamos. El nivel de entrenamiento es excepcional pero decimos 'señores, mañana se puede mejorar'".

