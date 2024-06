"No me siento el sucesor de Paco de Lucía", afirma Vicente Amigo tras su paso por Londres

El guitarrista andaluz Vicente Amigo arrastra desde hace tiempo la carga de ser comparado con Paco de Lucía. "No me siento su sucesor, ni creo que exista", afirmó a la AFP tras tocar esta semana en Londres.

"Es algo que llevo escuchando desde hace tiempo. El mismo Paco me lo dijo algunas veces, pero a mí lo que me provocaba era una vergüenza tremenda por la admiración y el respeto que siempre le he tenido y le tendré", afirmó el artista sevillano de 57 años, tras su concierto en el Sadler's Wells Theatre londinense.

Vicente Amigo, que inició su carrera en solitario en 1988 y que ha grabado casi una docena de discos, participó esta semana en el London Flamenco Festival, en el Reino Unido, un país en el que también se le ha comparado con Paco de Lucía, fallecido en 2014 con apenas 66 años.

"Vicente Amigo ha sido reconocido como uno de los principales guitarristas del flamenco, aunque hasta ahora su reputación no se ha extendido a un público más amplio como lo ha hecho Paco de Lucía", escribía hace unos años el diario británico The Guardian.

"La música de Paco De Lucia parece provenir de un lugar cálido y primitivo, mientras que Amigo no teme introducir elementos del pop o el jazz. Quizás por encima de todo, De Lucia lanza un desafío a sus oyentes, mientras Amigo los invita a pasar", añadía el diario.

- "Herencia repartida" -

A Vicente Amigo le persigue desde hace años la sombra de Paco de Lucía, y la carga de ser calificado su heredero le "cansa", afirma el guitarrista, que llegó a tocar con el mítico cantaor Camarón de la Isla.

"A esta altura de mi vida me sigue provocando vergüenza que me sigan comparando con Paco. Su herencia está repartida por el ancho mundo de todos los guitarristas que hemos nacido después. No me siento su sucesor ni creo que exista. Por otro lado, yo no he venido a ocupar el sitio de nadie. Bastante tengo con ocupar el mío. Creo que en este mundo hay sitio para todos", explica.

Amigo, nacido en un pueblo de Sevilla pero criado en Córdoba, obtuvo en 1999 en España el Premio de la Música en sus categorías de mejor artista y mejor compositor de flamenco, y lleva desde hace mucho tiempo recorriendo los escenarios del mundo.

"He tocado varias veces aquí en Londres y estoy profundamente agradecido a este público que para mí es sin duda uno de los mejores del mundo", afirma Amigo.

"Creo que cada día hay más afición al flamenco, que hoy en día está teniendo muy buena presencia en el mundo, aunque espero y deseo que este hecho vaya creciendo", añade el guitarrista.

- "El flamenco goza de buena salud" -

Amigo fue uno de los invitados a la decimonovena edición del Festival Flamenco de Londres, que concluirá el 15 de junio y al que también acuden artistas como las bailaoras Rocío Molina y Eva Yerbabuena, además del Ballet Nacional de España.

"Creo que el flamenco actual goza de buena salud. En todas sus vertientes hay artistas muy comprometidos con la calidad que este arte encierra", resume el músico andaluz.

"El flamenco es una cuestión de expresión que viene de nuestra tierra y que quiere entregarse al mundo. Creo que en eso todas las músicas coinciden. La música une a los pueblos", añade.

Cuando se le pregunta de qué se siente más orgulloso tras su larga y extensa carrera y qué le queda por conseguir, el guitarrista no duda en poner en primer lugar a los aficionados a su música.

"Me siento orgulloso de mi público. Y lo que me queda por conseguir es hacer más música para ese público que me quiere, además de tomarme la vida con más calma para disfrutarla lo más posible", concluye.

