El presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió el jueves en Tallin, en el segundo día de su gira por los países bálticos, que cualquier "pausa" en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa solo ayudaría a Moscú a rearmarse y le permitiría "aplastar" a Ucrania.

"Si la Federación de Rusia goza de dos o tres años más nos aplastará. No asumiríamos este riesgo (...) No habrá pausa en beneficio de Rusia", declaró en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo estonio Alar Karis.

"Una pausa en el campo de batalla, en el territorio de Ucrania, no es una pausa en la guerra. Eso no significa que la guerra haya terminado. Y esto no conduce a un diálogo político con la Federación de Rusia ni con nadie más", insistió.

La visita de Zelenski, que también debe visitar Letonia el jueves, se produce tras varias oleadas de intensos bombardeos rusos sufridos por Ucrania desde finales de diciembre.

Estonia, Lituania y Letonia, antiguas repúblicas soviéticas hoy miembros de la OTAN y de la Unión Europea, son firmes partidarios de Kiev frente a la invasión rusa.

El presidente ucraniano también reiteró que la adhesión a la OTAN sería la mejor garantía de seguridad para su país y para la región.

"La adhesión a la OTAN sería la mejor garantía de seguridad para Ucrania de que la agresión rusa no se repetirá. También sería la mejor garantía de seguridad para los países bálticos, para Polonia, y la posibilidad de un futuro diferente para Bielorrusia", dijo.

El presidente estonio, por su parte, aseguró el apoyo infalible de Estonia a Ucrania.

"En esta guerra brutal, en este gran campo de batalla, todos somos aliados que luchan por la libertad", declaró Karis, estimando que "la solución, que consiste en hacer retroceder al agresor, requiere un esfuerzo conjunto de todos los países democráticos".

"Todas las posibilidades de Rusia en esta guerra descansan en la esperanza de que el frente unido de los aliados se rompa y los ucranianos queden solos", añadió.

"Les aseguro que haremos todo lo posible para que esto no ocurra. La guerra debe terminar con la victoria de Ucrania", destacó.

bur-bo/lch/mab/zm