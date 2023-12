Por Miguel Lo Bianco

BUENOS AIRES, 8 dic (Reuters) - Jos√© Luis Rodr√≠guez sue√Īa con terminar de construir la casa donde vive con su mujer y sus seis hijos y tiene la esperanza de que el presidente electo de Argentina, Javier Milei, acabe con una crisis econ√≥mica que ha dejado a casi la mitad de la poblaci√≥n en la pobreza.

El enojo de muchos argentinos con el Gobierno peronista saliente por una inflación cercana al 150% anual y la falta de perspectivas llevó al ultraliberal Milei, un recién llegado a la política, a ganar el balotaje de noviembre con propuestas disruptivas como eliminar el banco central y dolarizar la economía.

"Yo lo vot√© y tengo fe en √©l, as√≠ que digan lo que digan, tengo fe en √©l", dijo Jos√© Luis Rodr√≠guez, un alba√Īil de 62 a√Īos que trabaja desde los 15, mientras toma mate (una t√≠pica infusi√≥n local) en su casa de las afueras de Buenos Aires antes de salir a trabajar, una rutina que repite de lunes a domingo.

"Si no trabajo, no puedo mantener mi casa", agregó.

Milei, que prometió tomar drásticas medidas para reducir el Estado y realizar un fuerte ajuste de la economía, asumirá la presidencia el próximo domingo en el Congreso, donde convocó a sus seguidores a que acudan a apoyarlo con banderas argentinas.

Para el acto se espera la presencia de mandatarios de derecha identificados con las propuestas de Milei como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y de algunos presidentes de la región.

Seg√ļn un estudio reciente de la consultora D'Alessio Irol, la inflaci√≥n ocupa el primer lugar en la lista de preocupaciones de los argentinos con el 90%, seguido por la incertidumbre econ√≥mica (75%), que creci√≥ 8 puntos en el √ļltimo mes, y la inseguridad (67%).

Cuatro de cada 10 votantes mantienen expectativas de mejora en la situaci√≥n econ√≥mica para el pr√≥ximo a√Īo, cont√°ndose entre los m√°s optimistas a los votantes de Milei.

"Quiero que mejore, que tengamos un buen sueldo y que me alcance la plata (...) Quiero terminar mi casa, poder revocarla, arreglarla, que mi se√Īora tenga un piso para poder pasarle un trapo, no un piso de cemento o de tierra, me gustar√≠a todo eso", agreg√≥ ilusionado el alba√Īil que gana unos 400 d√≥lares al mes y es el √ļnico sost√©n de su familia.

Se espera que el mandatario ultraliberal aplique un profundo ajuste económico ni bien asuma, que inicialmente podría acelerar la inflación, golpeando mayormente a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Sin embargo, propuestas m√°s radicales como la dolarizaci√≥n de la econom√≠a, la eliminaci√≥n del banco central y la privatizaci√≥n de empresas p√ļblicas podr√≠an verse pospuestas ante la abrumadora minor√≠a que La Libertad Avanza, el partido de Milei, tendr√° en ambas c√°maras del Congreso.

"Creo que si a Milei lo dejan gobernar va a hacer historia. Hay que tenerle paciencia", se√Īal√≥ Emanuel R√≠os, un empleado de una empresa de seguridad de 27 a√Īos. (Reporte de Miguel Lo Bianco, con reporte adicional de Candelaria Grimberg. Escrito por Lucila Sigal. Editado por Nicol√°s Misculin)