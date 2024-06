"Sabemos que tenemos que elevar nuestro nivel de juego", admite Southgate

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, en conferencia de prensa tras eliminar a Eslovaquia (2-1 en la prórroga) en octavos de final de la Eurocopa-2024:

"No se puede poner en duda nuestra motivación, compromiso y carácter. Sabemos que tenemos que elevar nuestro nivel de juego, pero hemos desarrollado un espíritu de unidad. Estoy seguro de que algunos todavía van a poner en duda nuestro rendimiento y lo entiendo, pero tenemos cualidades que nos han permitido resistir y eso es algo que no hay que subestimar. Estoy muy orgulloso de la manera en la que los jugadores han luchado y del liderazgo que han demostrado, no solo en el campo sino fuera de él. Durante todo el partido he estado pensando que íbamos a marcar [cuando Eslovaquia iba ganando 1-0]. No pensaba que iba a ser tan tarde, pero no estaba preparado para tener que volver a casa y los jugadores claramente han sentido lo mismo que yo".

(Sobre Bellingham y Kane, los autores de los goles)

"Los dos jugadores que han marcado los goles podrían haber sido sustituidos a quince minutos para el final del partido porque parecían cansados físicamente, pero sabemos de qué son capaces, por eso decidí que siguieran ahí".

