"Soy muy justo con los que están, hay que dejar fuera a tres", defiende Luis de la Fuente

El seleccionador de España Luis de la Fuente defendió este viernes la confección de lista definitiva para la Eurocopa-2024, en la que tuvo que dejar fuera a tres jugadores, entre ellos el central de Barça Pau Cubarsí.

"Soy muy justo con los que están, hay que dejar (fuera) a tres", dijo.

El joven defensa del Barça, el centrocampista de Girona Aleix García y el extremo del Atlético de Madrid Marcos Llorente fueron los tres descartes para el torneo europeo (14 de junio-14 de julio), un tema que acaparó gran parte de las preguntas en la rueda de prensa ofrecida por Luis de la Fuente horas después de anunciar su lista desde Mallorca, donde 'la Roja' se medirá el sábado en partido amistoso ante Irlanda del Norte.

Cubarsí, de 17 años, que debutó esta temporada con el Barcelona, se queda fuera de la Eurocopa, pero podría tener un sitio en los Juegos Olímpicos de París, una posibilidad no confirmada por De la Fuente: "Sobre los Juegos no sé lo que va a pasar, aquí la prioridad es la selección absoluta, yo he tomado la decisión única y exclusivamente en lo que compete a la selección absoluta, lo que venga después pues será el seleccionador olímpico Santi Denia y el jugador por supuesto".

"Todos podían estar, mi sentir es que, como digo siempre, que he sido injusto, pero a la vez es que soy muy justo con los que están, cada uno tiene unas características diferentes, y de los 29 podían haber estado todos en la relación de 26, pero hay que dejar a tres, hay que tomar decisiones, quiero valorar a los que se quedan".

El técnico pidió el apoyo de la afición de cara al partido en el estadio de Son Moix, que tendrá lugar una semana antes del debut en la Eurocopa ante Croacia en Berlín.

"Es el momento de pedir el apoyo de la afición, queremos que disfruten, que estén cerca del equipo, que nos animen, nos gusta ver los estadios llenos (...) espero que mañana, si no lleno, haya una entrada muy importante".

