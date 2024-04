"Todo sigue abierto", asegura Emre Can

Emre Can (capitán del Borussia Dortmund a la plataforma DAZN tras perder 2-1 con el Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions)

"Todo sigue abierto, aquí no es fácil jugar al fútbol porque se defienden bien. El gol fue muy importante para nosotros en la segunda parte. Perdiendo 2-0 en la primera parte, pudimos habernos hundido, pero no fue así. Pudimos haber empatado en el último minuto, no lo logramos, pero todavía está todo abierto para la próxima semana. Muchos de nuestros jugadores disputan por primera vez unos cuartos de final de la Liga de Campeones. Aquí es extremadamente difícil, hay mucho ruido. Es normal que algunos jugadores estuvieran quizás un poco nerviosos. Mostramos una cara diferente en la segunda parte. Si jugamos así la próxima semana, podemos hacer algo muy bueno. Si soy honesto, nuestras posibilidades no son tan malas".

