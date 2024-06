"Ya lo había hablado con Olmo", dice Ferran Torres sobre su gol

El delantero español Ferran Torres, elegido mejor jugador del partido tras marcar el gol del triunfo ante Albania (1-0), este lunes en Düsseldorf en la tercera jornada de la Eurocopa:

"Es un orgullo representar a mi país, voy a aprovechar las oportunidades que me dé el míster, con goles, asistencias, trabajo defensivo... Lo importante es la victoria. Yo siempre lo he tenido claro, quiero seguir haciendo historia con España. No voy a parar hasta conseguirlo".

Gol: "Antes del partido ya lo había hablado con Olmo, que me diera esos pases al espacio. No me lo he pensado dos veces cuando me ha llegado".

Rival de octavos: "Me da igual. Somos un equipazo, estamos trabajando y el míster nos tiene enchufados".

Pm/eb

AFP