Rafa Nadal: "Es difícil poder decir en palabras que Alcaraz tenga cuatro 'grandes' con 21 años"

El tenista español Rafa Nadal reconoció que este domingo "fue increíble" por la victoria en Wimbledon de Carlos Alcaraz, su cuarto 'Grand Slam' con 21 años algo que ve "difícil poder decir en palabras", y por la de la selección masculina de fútbol en la Eurocopa de Alemania, donde se proclamó campeón "el equipo que mejor ha jugado".

"El domingo fue un día increíble para todos los que amamos el deporte en general porque el deporte genera ilusión, pasión y creo que une al país. Que ya tengamos a Carlos ganando Wimbledon y que a sus 21 años ya tenga cuatro 'Grand Slams' creo que es algo difícil de poder decir en palabras", aseguró Nadal en un vídeo.

Para el balear, "es una noticia increíble que inmediatamente después" de él haya aparecido "alguien como Carlos en el mismo deporte". "Es una coincidencia increíble y muy positiva para nuestro deporte, así que estoy muy feliz por él. Ya tiene cuatro y ojalá que sean muchos más", recalcó.

El ganador de 22 'grandes' también celebró la victoria de la selección en la Eurocopa de Alemania. "El fútbol al final es el deporte más importante de nuestro país, sin ninguna duda y creo que todo el país está increíblemente feliz con lo que pasó anoche", aseguró el de Manacor.

"En este sentido lo pienso de verdad. Creo que el equipo que mejor ha jugado en toda la Eurocopa ha sido el campeón. ¿Y esto no siempre ocurre, no? Con lo cual en este, en este caso, creo que es muy merecido y yo como muy seguidor del fútbol lo he disfrutado al máximo. Estoy muy feliz por todos ellos, que han hecho una Eurocopa que diría que prácticamente perfecta. Felicidades a todo el país y especialmente a Carlos y a la selección", sentenció Nadal.

Europa Press