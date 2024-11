Rebeldes sirios lanzan ataque a gran escala contra fuerzas gubernamentales en la provincia de Alepo

BEIRUT (AP) — Grupos armados sirios perpetraron un ataque a gran escala en áreas controladas por las fuerzas gubernamentales, desencadenando enfrentamientos intensos por segundo día y tomando territorio en el oeste de Alepo, dijeron el jueves facciones gubernamentales y de oposición.

Las fuerzas armadas de Siria dijeron el jueves que la ofensiva fue liderada por Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, que controla gran parte del noroeste de Siria y es una violación de un acuerdo de desescalada. Indicaron que los ataques están en curso y han tenido como objetivo una serie de poblados y bases militares.

“Nuestras fuerzas están confrontando a las organizaciones terroristas con diferente poder y en colaboración con fuerzas amigas para asegurar que la situación vuelva a como estaba”, señala el comunicado emitido por el ejército.

Las facciones de la oposición lanzaron la ofensiva el miércoles temprano y afirmaron en una serie de declaraciones en redes sociales que han tomado el control de más de 15 localidades de las fuerzas gubernamentales, capturando una base militar y equipo, y tomando a varios soldados como rehenes. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esas afirmaciones.

Los combatientes de la oposición señalaron que su ofensiva permitirá el retorno de miles de personas desplazadas que fueron forzadas a huir del bombardeo gubernamental en las últimas semanas.

La ofensiva se produce después de semanas de violencia latente en el área, donde activistas dijeron que las fuerzas gubernamentales y aliadas rusas han intensificado su bombardeo de partes del último bastión restante de la oposición.

También ocurre mientras los grupos vinculados a Irán, que habían respaldado a las fuerzas gubernamentales sirias desde 2015, han estado ocupados con su propia batalla en casa.

Israel y Hezbollah, el grupo líder en la alianza respaldada por Irán, han estado enfrascados en una guerra que escaló desde septiembre. Un cese del fuego fue anunciado el miércoles, el día que las facciones de la oposición siria anunciaron su ofensiva. Israel también ha escalado sus ataques contra objetivos de Hezbollah y vinculados a Irán en Siria durante los últimos 70 días.

Anteriormente conocido como el Frente Nusra, la rama siria de al-Qaida, HTS luego cambió su nombre varias veces y se distanció de al-Qaida.

Rusia, junto con Irán, respaldó a las fuerzas gubernamentales sirias poco después de que las protestas antigubernamentales en 2011 se convirtieran en guerra. Turquía ha respaldado una variedad de fuerzas de oposición y establecido presencia militar en partes del noroeste de Siria. Mientras tanto, Estados Unidos ha apoyado a las fuerzas kurdas sirias que luchan contra los militantes del grupo Estado Islámico principalmente en el este del país.

Turquía dijo el jueves que estaba monitoreando de cerca la ofensiva lanzada por los grupos de oposición en el norte de Siria. Funcionarios del ministerio de defensa no identificados dijeron el jueves que el ejército turco había tomado “todo tipo de medidas” para proteger a sus tropas en Siria, esto de acuerdo con reportes de la agencia de noticias estatal Anadolu.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

