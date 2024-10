Rechazo a la gestión de presidente chileno boric baja al 54%: sondeo

SANTIAGO, 2 oct (Reuters) - La desaprobación a la gestión del presidente chileno Gabriel Boric descendió 7 puntos porcentuales, al 54%, y el combate a la inseguridad se mantiene como la principal preocupación en el país sudamericano, reveló el miércoles una encuesta privada.

En su estudio de Opinión Pública agosto-septiembre, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dijo que el descenso en el rechazo al mandatario es estadísticamente significativo frente al 61% de la medición anterior.

La coordinadora de Opinión Pública del CEP, Sandra Quijada, señaló que la aprobación a Boric subió tres puntos, al 30%, un 10% no aprueba ni desaprueba y un 6% no sabe o no contestó.

"Hay un aumento en la aprobación de tres puntos porcentuales, pero ese cambio no es estadísticamente significativo respecto de las últimas tres mediciones y la caída de 61 a 54% en la desaprobación sí es estadísticamente significativo", explicó.

Quijada no detalló las razones que pudieron incidir en el resultado.

En los últimos meses, el Gobierno ha anunciado importantes inversiones para combatir la delincuencia y el crimen organizado, así como regular la migración.

Un 57% de los encuestados opinó que la delincuencia, asaltos y robos debe ser una de las tres prioridades del Gobierno, mientras que un 33% dijo que el combate al narcotráfico -con una relevante alza de 11 puntos- y un 32% las pensiones.

Durante el período de estudio el país tuvo un buen desempeño económico, Boric dijo que no reconocería el triunfo autoproclamado de Nicolás Maduro en Venezuela y el Gobierno anunció un proceso de revocar la concesión a la filial de Enel por un largo corte de electricidad.

Respecto a las próximas elecciones municipales de fines de octubre, un 53% dijo que no estaba seguro por qué candidato votaría, según el sondeo, mientras que el combate a la delincuencia lideró en las prioridades que deberían tener los alcaldes.

Sobre el estallido social del 2019, se incrementó la percepción de rechazo y un 50% de los consultados consideró que fue malo o muy malo.

El sondeo fue realizado entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre a 1.482 personas en 127 comunas del país, con un error muestral de más o menos 2,8% y nivel de confianza del 95%. (Reporte de Fabián Andrés Cambero Editado por Javier López de Lérida)

Reuters