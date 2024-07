Reddick no reporta al campamento de entrenamiento de Jets, sigue en busca de nuevo acuerdo

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El ala defensiva de los Jets de Nueva York, Haason Reddick, no se reportó al campamento de entrenamiento con el resto de sus compañeros el martes mientras busca un nuevo contrato, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Reddick, adquirido de Filadelfia durante la temporada baja, está programado para ganar $14.25 millones en salario base en el último año de su contrato.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque las negociaciones del contrato son privadas. El equipo no anunció la ausencia de Reddick. Los jugadores de los Jets se reportaron a las instalaciones el martes y la primera práctica del campamento de entrenamiento del equipo está programada para el miércoles.

ESPN informó por primera vez que Reddick no se reportaría con el equipo el martes.

De acuerdo con el acuerdo de negociación colectiva de la liga, Reddick sería multado con 50,000 dólares por cada práctica perdida durante su ausencia. No asistió al minicampamento obligatorio de los Jets el mes pasado, y no participó en los entrenamientos voluntarios de temporada baja del equipo.

Reddick, de 29 años, en busca de un nuevo contrato, recibió permiso durante la temporada baja de los Eagles para buscar un intercambio. Nada del salario de Reddick para esta temporada está garantizado. Perdió un bono de entrenamiento de $250,000 por no asistir a los entrenamientos de temporada baja de los Jets.

Los Jets adquirieron a Reddick, un corredor de borde dos veces seleccionado al Pro Bowl con 58 capturas en su carrera en siete temporadas en la NFL, de los Eagles en marzo por una selección condicional de tercera ronda en 2026. La selección se convertiría en una selección de segunda ronda si Reddick juega el 67.5% de las jugadas defensivas y consigue 10 capturas esta temporada.

