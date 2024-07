Reenvío-el joven futbolista español yamal dice que pasar a la final de la eurocopa tras su golazo es un "sueño"

(Reenvía para modificar guías sin cambios en el texto)

Múnich, alemania, 10 jul (reuters) - el adolescente español lamine yamal trató el martes de restar importancia a la emoción por su golazo contra francia, pero afirmó que alcanzar la final de la eurocopa era un sueño hecho realidad para él, y también para su madre.

Yamal, de 16 años, eclipsó al gran brasileño Pelé y se convirtió en el jugador más joven en marcar en un Mundial o en una Eurocopa con un golazo en el minuto 21 que se coló por la escuadra, ayudando a España a remontar un gol en contra y vencer a Francia por 2-1.

Le preguntaron cómo se sentía al marcar el que podría ser el gol de la Eurocopa 2024.

"(Estoy) muy feliz por la victoria y por haber pasado a la final. No sé si es el mejor gol del torneo, pero para mí ha sido el más especial, porque al final mi primer gol en la Eurocopa con la (selección) absoluta es algo muy especial", dijo a la prensa.

Con su creatividad, velocidad y garra, Yamal ha brillado como parte de una selección española que ha ganado sus seis partidos en la Eurocopa 2024. Ahora están a un paso de conquistar su cuarto título de la Eurocopa, todo un récord.

Su seleccionador, Luis de la Fuente, calificó el gol de Yamal de "genialidad".

A Yamal le preguntaron si era consciente de que se había convertido en un icono del torneo y dijo que no le importaba lo que la gente pensara de su contribución individual.

"Intento no fijarme mucho en eso, en lo de ser el icono. Creo que no te ayuda en nada en el campo. Siempre intento ayudar al equipo, que es lo que he intentado hacer hoy", afirmó.

"Cuando ha pitado el árbitro (estaba) muy feliz (...). Es un sueño llegar a una final con la absoluta".

Y añadió: "Estaba hablando con mi madre, que me había dicho que era su sueño. (Así que estoy) muy contento de que mi primer gol (en la Eurocopa) haya sido así, contra Francia en una semifinal, y que haya entrado así".

El gol de Yamal y la derrota de Francia fueron la réplica perfecta a un comentario anterior del centrocampista francés Adrien Rabiot, quien al parecer había dicho que el impresionante Yamal tendría que hacer mucho más contra Les Bleus si quería jugar la final.

Durante el partido, Yamal corrió hacia una cámara de televisión gritando: "Habla ahora, habla ahora".

Le preguntaron a quién se dirigía, pero no quiso responder.

"Era para la persona que sabe que es para él", dijo. (Reporte de Martin Petty; Edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters