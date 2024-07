Regreso a selección de méxico llega en buen momento, dice dt "vasco" aguirre

Ciudad de méxico, 30 jul (reuters) - el director técnico javier "vasco" aguirre aseguró que su regreso a la selección mexicana por tercera ocasión se dio en el mejor momento en el que llega con gran experiencia para encabezar el proyecto rumbo a la copa del mundo del 2026 donde méxico será coanfitrión junto estados unidos y canadá.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) designó el 22 de julio al "Vasco" Aguirre como director técnico de la selección por tercera ocasión, en sustitución de Jaime Lozano, quien fue cesado el 16 de julio, días después de que la selección quedó fuera de la Copa América en la fase de grupos.

"Siento que es momento, después de 22 años dando vueltas por ahí, volver a mi país y hacer algo por él. Llego en un buen momento anímico y físico, con un buen bagaje para aportar y sumarme a este proyecto de selección para el Mundial de México", dijo Aguirre en una entrevista publicada el martes por la FMF.

"Es difícil decirle que no a la selección mexicana, si no tiene técnico, si se decidió que no continuara el anterior, entonces es una oportunidad fantástica para mí de volver a mi país después de estar tanto tiempo fuera y de hacerlo en un Mundial, por lo tanto yo creo que es algo muy importante", agregó.

El técnico de 65 años, que en la Copa del Mundo de 1986 celebrada en su país fue jugador de la selección local, dirigió a México en las Copas del Mundo de 2002 y 2010 donde quedó eliminado en los octavos de final.

"Hay dos momentos que me marcaron para mal, fracaso en dos Mundiales, pero eso ya es pasado, he aprendido de mis errores y me quedo con lo bueno. Claro que en la preparación de aquí al Mundial perderemos partidos, eso es parte de un proceso de aprendizaje, hay que ser objetivos con las derrotas y con las victorias, pero exigentes porque hay material humano", señaló.

Bajo la batuta de Aguirre, México fue campeón de la Copa Oro en 2009. Además de la selección mexicana, ha dirigido a los representativos de Egipto y Japón.

A nivel de clubes ha estado al frente de los mexicanos Monterrey, Pachuca y Atlante. En España ha dirigido al Mallorca, Leganés, Atlético de Madrid, Osasuna, Espanyol y Real Zaragoza, y también fue estratega de Al-Wahda en los Emiratos Árabes Unidos.

El primer compromiso de Aguirre en su tercera etapa al frente de la selección mexicana será el 7 de septiembre en un partido amistoso ante Nueva Zelanda y tres días después enfrentará a Canadá. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters