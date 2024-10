Regulador de eeuu desvela las normas de "banca abierta" para proteger los datos del consumidor

Por Douglas Gillison

22 oct (Reuters) - La principal agencia de vigilancia de Estados Unidos para la protección financiera del consumidor dio a conocer el martes unas normas muy esperadas que pretenden impulsar un cambio hacia la banca abierta y estimular la competencia, permitiendo a los consumidores controlar y compartir sus propios datos cuando compran servicios.

Las nuevas normas también pretenden regular las relaciones entre el floreciente mundo de las empresas de tecnología financiera que ofrecen aplicaciones para el consumidor para una gama cada vez más amplia de servicios y los intereses, a veces contrapuestos, de los bancos tradicionales, que pueden mostrarse reticentes a conceder acceso a cuentas y datos de sus clientes.

Rohit Chopra, director de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), comparó la transición con las normas que ahora permiten a los usuarios de telefonía móvil cambiar de proveedor conservando el mismo número, y dijo que el próximo cambio debería ayudar a equiparar los sistemas de pago de Estados Unidos con los avances de otros países desarrollados.

También afirmó que la norma incorpora fuertes protecciones de la privacidad y opciones para el consumidor.

"Una empresa que almacena los datos de un consumidor puede utilizarlos para suministrarle el producto o servicio que haya solicitado, pero no para fines no relacionados que el consumidor no desee", dijo en declaraciones preparadas antes de un discurso previsto para más tarde en el día.

La nueva normativa, que se propuso por primera vez hace un año, lleva 14 años gestándose, ya que se exigía en las reformas de Wall Street de 2010 promulgadas tras la crisis financiera de 2008.

Según la CFPB, cuando las normas entren en vigor, los consumidores podrán transferir sus datos entre bancos de forma gratuita y sin obstáculos. También podrán obtener préstamos en mejores condiciones, permitiendo por ejemplo a las entidades emitir préstamos utilizando datos que obren en poder de otras entidades financieras, y efectuar pagos directamente desde sus cuentas bancarias en lugar de con tarjeta.

Los consumidores también podrán revocar inmediatamente el acceso a sus datos, según la CFPB.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters