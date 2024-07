Reino unido no recurrirá la orden de detención de la cpi contra netanyahu

LONDRES, 26 jul (Reuters) - Reino Unido dijo el viernes que no seguiría adelante con sus gestiones para cuestionar si la Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción para dictar órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. En mayo, el fiscal de la CPI dijo que había solicitado órdenes de detención contra Netanyahu, Gallant y tres dirigentes de Hamás por presuntos crímenes de guerra. Documentos de la Corte hechos públicos en junio mostraban que Reino Unido, Estado miembro de la CPI, había presentado una solicitud a la Corte para que formulara observaciones por escrito sobre si "la Corte puede ejercer jurisdicción sobre nacionales israelíes, en circunstancias en las que Palestina no puede ejercer jurisdicción penal sobre nacionales israelíes (en virtud) de los Acuerdos de Oslo". Desde entonces, Reino Unido ha elegido un nuevo Gobierno dirigido por el Partido Laborista, y el portavoz del primer ministro Keir Starmer dijo que el Gobierno anterior no había presentado su propuesta antes de las elecciones del 4 de julio. "Sobre el documento registrado de la CPI... Puedo confirmar que el Gobierno no seguirá adelante (con la propuesta) en consonancia con nuestra posición de siempre de que es un asunto sobre el que debe decidir el tribunal", declaró el portavoz a los periodistas. (Reporte de Alistair Smout; edición de William James; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters