Reino unido perderá casi uno de cada seis millonarios de aquí a 2028, según un informe

Por Dave Graham

ZÚRICH, 10 jul (Reuters) - Es probable que Reino Unido pierda casi uno de cada seis millonarios en dólares estadounidenses de aquí a 2028, pero su número crecerá en otros países, como Estados Unidos, y se disparará en Taiwán, según un informe publicado el miércoles.

El informe UBS Global Wealth Report for 2024 prevé que el número de millonarios en dólares en Reino Unido caiga un 17%, hasta los 2.542.464 en 2028, frente a los 3.061.553 del año pasado. También prevé una caída del 4% en Países Bajos, hasta 1.179.328 desde 1.231.625.

Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management, dijo que el alejamiento de Reino Unido refleja en parte el hecho de que, con el tercer mayor número de millonarios, su cifra es actualmente "desproporcionadamente alta".

"Obviamente, en Reino Unido se han visto en los últimos años, como en otros países, implicaciones derivadas de las sanciones contra Rusia", dijo en una rueda de prensa.

"La población millonaria no autóctona, la población global, que cambia constantemente, buscará continuamente lugares con bajos impuestos", afirmó, añadiendo que esto "no es un efecto de las políticas británicas per se", sino que refleja los "factores de atracción" de otros lugares, señalando Dubái y Singapur.

El informe de UBS prevé que el total de millonarios en dólares en Estados Unidos aumente un 16% hasta 2028, en Alemania un 14%, en Francia también un 16%, en Japón un 28%, en España un 12% y en Italia un 9%.

El número de adultos con un patrimonio superior al millón de dólares habrá aumentado en 52 de los 56 mercados para 2028, según las previsiones del informe. El mayor crecimiento de millonarios —del 47%— se espera en Taiwán, impulsado por la industria de microchips del país. (Información de Dave Graham; editado por Timothy Heritage; editado en español por Javi West Larrañaga)

