Rendimiento de bonos eeuu avanza mientras políticas de trump ganan impulso

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 12 nov (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subía el martes, ya que los inversores volvieron al mercado tras un fin de semana largo y reanudaron la valoración de las políticas del presidente electo, Donald Trump, sobre impuestos más bajos y aranceles comerciales que son vistos como inflacionarios.

* Eso podría significar un ritmo más lento de relajación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* Se espera que las políticas de Trump se apliquen en gran medida sin obstáculos, ya que los republicanos han ganado la mayoría de los escaños de la Cámara de Representantes, informó Reuters el lunes, citando proyecciones de Decision Desk HQ.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años , sensible a las expectativas sobre las tasas de interés, subía hasta el 4,34%, su nivel más alto desde el 31 de julio, y luego cotizaba con un alza de 7,3 puntos básicos, hasta el 4,328%.

* "En la parte media de la curva, ha habido una revalorización -aunque de baja convicción- hacia una tasa terminal más alta", dijo Will Compernolle, estratega macro de FHN Financial en Nueva York. "El mercado espera que algunas de las nuevas políticas de Trump no permitan a la Fed recortar tanto como les gustaría".

* A mediodía, la rentabilidad de los bonos a cinco años subía 9,9 puntos básicos, hasta el 4,292%.

* En otros vencimientos, el rendimiento de los bonos de referencia a 10 años subía 9,8 pb hasta el 4,406%. Por otra parte el rendimiento a 30 años avanzaba 7,2 puntos básicos, hasta el 4,549%.

* La curva de rendimientos se empinó el martes, con el diferencial entre los retornos de las notas a dos y 10 años en 7,3 puntos básicos.

* La diferencia se redujo hasta 1,9 puntos básicos a principios de la sesión, el nivel más bajo en un mes. Estaba en 19,5 puntos básicos el 6 de noviembre, un día después de las elecciones.

(Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Información adicional de Stefano Rebaudo en Milán; Editado en español por Héctor Espinoza)

