Rendimiento de bonos eeuu opera sin cambios o con leve baja antes de subasta de notas a 10 años

NUEVA YORK, 10 jul (Reuters) - El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaba el miércoles, tras comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que no alteraron las expectativas de que el banco central inicie su ciclo de flexibilización más adelante en el año.

* Las declaraciones de Powell en la víspera desencadenaron una venta masiva de bonos, impulsando al alza los retornos. Los inversores también están pendientes de la subasta de notas a 10 años por valor de 39.000 millones de dólares.

* En declaraciones preparadas para la Comisión Bancaria del Senado, Powell dijo el martes que la Fed no recortará las tasas de interés hasta que tenga "mayor confianza" en que la inflación se dirige hacia el objetivo del 2%. No obstante, indicó que por ahora sigue por encima, pero las lecturas mensuales más recientes han mostrado nuevos y modestos avances.

* Powell interviene el miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para su testimonio semestral sobre política monetaria.

* "Powell realmente no cambió la perspectiva de nadie", dijo Stan Shipley, de Evercore ISI en Nueva York. "No hay mucha gente que piense que la Fed va a endurecer. Todo el mundo cree que el próximo movimiento es que se relajen, pero no sabemos exactamente cuándo".

* El rendimiento de los papeles referenciales a 10 años operaba estable al 4,293%; el de la deuda a 30 años bajaba 1 punto básico, al 4,485%; y el de las notas a dos años, que suele reflejar las expectativas de tasas, retrocedía al 4,62%.

* La curva de rendimiento, que mide el diferencial entre el retorno de los bonos a dos y 10 años, se empinaba ligeramente, a -33,2 puntos básicos.

* Más tarde en la sesión, se espera una buena acogida de la subasta de papeles a 10 años, tras la fuerte venta de letras a tres años de la víspera. La subasta de deuda a 10 años del mes pasado también fue un éxito.

